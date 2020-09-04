香港如果是主權獨立國家，那麼現有的行政、司法、立法的制度設計，就可以成為「三權分立」，如美西般。然而，香港不是主權獨立國家，是中華人民共和國的特別行政區，實施「一國兩制」，是中央授權香港特區有「行政管理權、立法權、獨立的司法權和終審權」。

其中，香港行政管理權、行政長官所獲授權最大，領導特區政府，對「立法會通過的法案、公布法律」、對主要官員的提名、對各級法院法官都有權力行使和掌握。在香港特區所有公共權力中，行政長官依據《基本法》，「對中央人民政府和香港特別行政區負責」。因此，香港在憲制安排上是不折不扣的行政主導，不可能是美英國家那種「三權分立」。說香港是「三權分立」，不是糊塗標榜，就是心懷叵測，想用「三權分立」之說抗衡和瓦解「一國兩制」。

「三權分立」只是某些資本主義國家的制度設計，並不是所有資本主義地方的必然設計。英國本土實施「三權分立」，但英倫殖民統治香港時，沒有如本土般行「三權分立」，雖然在香港照搬了本土行政、立法、司法三套「管治架構」，但行政權力、港督權力具凌駕性獨大。此因英人要通過這樣的安排彰顯「大英帝國」的國家主權。

那時的英夷也從來不說香港的管治是甚麼「三權分立」，香港是一個不談政治、只顧搵銀的地方；若談政治，談權力分立，就會影響殖民統治，有可能挑戰英倫「國家主權」，港督就不應由英倫所派，立法局議員就不應委任，香港的司法「頂爺」就不應是英國樞密院，香港就會結束殖民統治。

到了英夷知道中國要在九七年收回香港，不得不打道回府了，就開始大力鼓吹要把權力植根於香港本地人、要民主選舉、要「三權分立」並作出部署也。其目的是要通過「三權分立」把香港引向不受「一國」管轄、上無中央的「完全自治」或乾脆「獨立建國」；二十多年來，某些「港人治港」也以此為奮鬥目標，反中不止也。