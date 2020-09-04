這年頭政客水平普遍低劣，全世界都不例外。英國下議院外交事務委員會主席董勤達日前在社交平台聲稱，其住所收到多封由香港寄出的匿名信，要求「驅除」其仇恨及反華的花言巧語，他認為是來自北京的恐嚇。這就奇了，單憑幾封由香港寄出的匿名信，而且語調溫和，就一口咬定是來自北京的恐嚇，未免太搞笑了吧，他值得中方恐嚇嗎？

有人說得對，只有那些慣於威脅他人的人，才會憂慮受到威脅。這位英國政客正是如此，若非作賊心虛，怎會杯弓蛇影？當然，他之所以小題大做，除了因為心虛，更是想藉此妖魔化中國，以討好選民，而這正是西方政客的一貫伎倆。他們為了選票，可以無所不用其極，造謠惑眾何足為奇。

相對於特朗普等美國政客滿嘴謊言，英國政客不過是小巫見大巫。作為曾經的「日不落國」，英國的殖民地一度遍布世界，主要靠掠奪資源、傾銷鴉片來壯大自己。可惜好景不常，隨着國力日益衰落，殖民地紛紛獨立，英國早就淪為二三流國家，只能充當美國的應聲蟲，不管政客們如何緬懷過去，都無法挽回日薄西山的命運。相反，英國政客愈是扮紳士，愈暴露其「海盜」本質，愈是對香港指手畫腳，愈令人想起那段不光彩的歷史。

最好笑的是，英國政府惺惺作態宣布放寬BNO持有人居英條件，逗得香港廢青們心花怒放，以為這次終於可以「歸英」。殊不知英國要的是資金和人才，而不是廢青，更不是暴徒。君不見，那位被指去年在太子站「死亡」的王茂俊，日前忽然「翻生」，承認早已逃亡英國。更離奇的是，他竟在網上向港人伸手，要求接濟。英國不是承諾幫助「民主義士」嗎？為何淪落到乞討維生？所以說，洋人靠得住，母豬會上樹。廢青們唯一選擇大概就是投奔怒海，去台灣做難民，但千萬小心，不要再自動「送中」。