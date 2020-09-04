古老相傳，人間有重大冤情，必會出現天文異象，昨日本來風平浪靜，一片陽光，接近中午忽然雷聲隆隆，傾盆大雨灑下，把市民無情地淋至滿身濕透。有人面上神色哀傷，有人面帶不忿，面上流的分不清是雨是淚，大概是為哀悼法治流下眼淚。

事隔三年，大漢奸黎智英涉嫌刑恐東方記者案，終於判決了，在表證成立的情況下，黎亦未有在庭上作供為自己辯護，法官宣布罪名不成立，黎無罪釋放，大模廝樣從法院走出來。許多人對判決敢怒不敢言，皆因法律對法院法官保護重重，一不小心批評說漏了嘴，誤觸紅線，隨時被指藐視法庭，陷入法網，坐監留案底。平民可不會像漢奸黎有保護傘，天大的事可以罩着。官字兩個口，市民一張嘴如何招架。大石砸死蟹，蟻民逆來順受，只能為法治默哀。

原來這次竟然是黎智英第一次在香港法庭受審，本身已是令人詫異的事。黎智英罪行滔滔如江河，多年來與其黨羽包括一眾泛民主派政客議員，借着旗下刊物煽動示威上街，處心積慮搞亂香港，抹黑中央，白紙黑字有圖有片為證，早就應該受法律制裁。

大家不會忘記六年前的非法佔中案，黎是三十九名未被檢控的搞手之一，還有黑金秘捐泛民主派，竟獲得律政司不起訴，所以大家期待已久，黎智英受審的場面等到今年，不但姍姍來遲，結果最終令市民失望。

坊間一直流傳「刑不上黎智英」，又多了一個例證。黎智英還有多件案件纏身，走甩一宗，還有參與及組織非法集結等罪名排隊上庭，黎與壹傳媒高層及周庭等十人，因涉及違反《港區國安法》及其他罪名被捕，一層又一層的法律程序，看似天羅地網包圍，漢奸走狗卻總能在罅隙逃脫，應該問問律政司司長鄭若驊及司法部門怎樣解釋。天佑漢奸，地護走狗，天地不仁，蒼生灑淚如雨。