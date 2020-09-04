美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧近半年來改變對中國政府稱呼的修辭，開囗閉口叫CCP（中國共產黨），令其他人聽得很不順耳。在中國，共產黨是正面稱呼，因共產黨是執政黨，身為黨員是一種榮譽，身份地位象徵，這個稱呼大家都欣然接受，引以為榮。但在美國及西歐國家，這個稱呼是攻擊性的，是着意的貶詞，言下之意，這個政府的有關政策和行為，是純粹追求政黨和黨員利益，與整體國家和人民分開，甚至利益背道而馳。

中國是由共產黨領導的國家，一切國家行為都跟從黨的領導，這是事實。但不能如美國政府般，把中國政府的一切政策和行為，都簡約為共產黨一黨事務，說成好像不是整體國策，與人民無關。如美國對中國產品徵收特別高的關稅，又或者就某些高科技產品和高端芯片實施禁運，受到打擊的肯定有甚多私人資本企業，殃及一般平民百姓；又如美國推動盟國政府全面打擊華為，誰都了解華為並非國企而是民間企業；又如在《港區國安法》問題上，美國對香港實施制裁，禁止把尖端電腦賣給香港，要求出口貨品由香港製造改為中國製造，雖然實質影響不大，屬於小打小鬧，依然給香港廠家製造麻煩，他們說是懲罰中國共產黨，實際上受到懲罰的是香港廠家，怎樣計算，也與中國共產黨沾不上邊。

把中國整體國家的事都說成中國共產黨的事，並非新生事物，上世紀四九年開始已如此，當時香港主流媒體都把中國大陸稱為「中共」，正是中國共產黨的簡稱，英語世界慣用「共產中國」（Communist China）或者「紅色中國」（Red China），比對他們把台灣叫作「中華民國」（Republic of China） 或「自由中國」（Free China） ，要到七十年代北京政府取代台北政府，正式成為聯合國的中國代表，大家才開始改變稱呼，把中國大陸稱作「中國」（PRC），台灣叫作「台灣」（ROC）。想不到改變了五十年後，美國佬卻重拾七十多年前的舊稱呼。

叫中國大陸作中華人民共和國也好，中國共產黨也好，七十年來中國的轉變很大。五十年代中國一窮二白，剛建國便經歷韓戰，跟着越戰，馬來西亞剿共，印尼政變，老撾和柬埔寨的戰爭，幾乎都有中國共產黨的影子，當時毛澤東立志要解放全人類。如今中國放下意識形態包袱，埋首經濟，與其他國家攜手並進，共同繁榮，無意改變外面世界。中國近年銳意發展經濟，日漸成先進科技國家，有些方面佔全球領先地位。他們正實行甚麼制度，並不易說得清。美國政府隨便重拾舊稱呼，明顯與時代脫節。