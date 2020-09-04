最近香港就「三權分立」引發爭議，終審法院前常任法官在此時撰文，批評法院幫助創造了過去一年的街頭混亂，又以去年《禁蒙面法》違憲的判決為例，批評法院對一國兩制完全欠缺敏感度，把自己抬高至全國人大的位置，自我賦權，可謂直接點破了特區司法獨大的亂象。可惜，前法官已是過氣法官，他的批評頂多吹皺一池春水，對司法亂象無能為力。

別說過去一年，回歸至今司法獨大都是有目共睹，結果逼得人大先後五次釋法。正如前述，法院自抬身價，以為其判決可凌駕人大決定，亦即是反對派向來「挾兩制凌駕一國」的主張。去年的反修例黑暴是所有反華勢力的一次總動員，在港府綏靖投降的路線下，反對派奪權幾乎如入無人之境，加上北京態度搖擺不定，不能及早下定決心，終於在法院幫助下「創造了過去一年的街頭混亂」。直到《港區國安法》生效，人們才看到一絲撥亂反正的曙光。

無奈國安寶劍出鞘至今，仍未發揮斬妖除魔的威力，不僅「首惡」漢奸黎保釋再保釋，連一班廢青嘍囉都不將國安法放在眼內。何況本港法院「對一國兩制完全欠缺敏感度」，「自我賦權」，國安法由香港法院審理，即使法官人選由特首委任，亦難保不會有意料不到的結果。

內地官媒近日再次發文，狠批漢奸黎是「鼓動暴亂的幕後黑手、反中亂港勢力的神秘金主及為美國而戰的當代漢奸」，既然如此，為何其涉及危害國家安全的案件，不直接「送中」審理？國安法早已列明，在特殊的情況下，中央保留對國安案件的管轄權。漢奸黎所涉案件條條大罪，明顯符合特殊情況，「送中」無可厚非。看昨日法院連漢奸黎的刑恐案都判無罪，當知有人在保護傘庇蔭下有金剛不壞之身，國安法會否功虧一簣，全在於中央會否運用案件管轄權的一念之間。