我經常跟朋友打趣說，自己陷入了另類「中年危機」，感覺殊不好受。自問智力尚算正常，未至於老化，但有時一本正經地聆聽反對派的意見，卻無論如何聽不明白。

近日，中央決議讓香港立法會議員延任一年，希望泛民主派的代表能留下。泛民支持者卻普遍反對留任，民調顯示的結果幾乎是一面倒，很多「黃絲」評論員在網絡上力陳杯葛議會的好處，講得口水花四濺，我也嘗試虛心學習，但無論怎樣聽，也聽不懂箇中的道理何在。

上述情況不是偶然，近年經常會發生。譬如去年，不少網上、報上的論者，以至我身邊要好的朋友，都煞有介事地指警方肯定曾在港鐵太子站內打死了多名示威者，以至在將軍澳尚德邨停車場墮樓而死的年輕人，亦是遭警察毒手云云。這些都是筆者關心的事，說實話，我雖然支持警方執法，但假如發展到如此兇暴、濫權，在下這支筆也饒不了他們。

但不論我如何用心傾聽，也無法掌握黃絲論者的思想脈絡，偏生向我「曉以大義」的，好些是知交，有的畢業於歐洲頂級大學，有的還是我同業前輩，在初出道時，曾給我不少提攜、指點。可惜一股風潮下來，很多人突然失去理性，他們不是存心說歪理，而是真心地將歪理當成真理，迷失在自己的同溫層中。

正因為不少黃絲分子拋卻理智，只剩激情，故選取的抗爭策略多是徒勞，甚至把問題愈弄愈糟。

曾幾何時，他們告訴我只要二○一四年的佔領行動能堅持數十天，人大常委會就一定會撤回「八三一」選舉議案；又曾告訴我，香港Be Water的抗爭方式屬全球首創，威力無窮，政府也拿他們沒法，早晚要讓步，到頭來卻全是誤判。嗚呼！香港連續幾年的抗爭狂潮，不知讓多少黃絲中的智者變成了愚人，可能這才是香港史上最大的一次「人才損失」。