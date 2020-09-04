今年情人節，深井青山公路青龍頭段豪景花園發生駭人動物兇案，有三十隻動物被人由高處擲下，其中十八隻動物死亡，引起社會嘩然！警方當時拘捕兩名涉案男子；惟事隔近七個月，警方日前表示律政司決定不就案件提出起訴。

阿哥！剛過去不久，本報連日重點新聞報道走私被扣及命喪怒海寵物悲劇，事件引來各界關注並驚動警方戮力緝兇，結果當局迅速行動神勇破案，值得一讚。冇錯，動物嘅生命也是命，也值得尊重。殘酷對待動物，必須嚴肅正視。然而，涉掟三十隻動物落街嘅兩男疑兇，有議員表示該案表證明顯，但律政司眼白白放生殘殺動物嘅人，點可以平息民憤？依家輿論沸騰、全城怒吼、群情洶湧！司底驊唔好又龜縮，速速離開電腦鍵盤，出來向公眾交代詳情！

據悉，律政司不提控，主要是案件缺乏關鍵目擊證人，沒有足夠證據證明被捕疑犯或其他人從高處擲下動物。之不過，一批輿論都話人證可能冇，但物證如山，加上其中涉案疑兇自首，好明顯疑兇係牴觸殘酷對待動物條例！再講吖，案件是否可以定罪，亦非由律政司說了算，而係由法官決定！

正如有識者指出，律政司嘅責任唔係一定要將疑犯收監，而係要彰顯公義，而唔提告只會令公眾連公義被彰顯嘅可能性都見唔到！有議員都表態，犯案者「極之殘酷」，律政司不提控，會引來社會輿論非議，對爭取動物福利及公義造成不良影響！嗱！律政司「可以做唔去做」，警方都可以告疑兇高空擲物啩？「自建築物掉下的物體」，即屬犯罪，可處罰款一萬蚊及監禁六個月！

空中擲物，若然傷到人或造成死亡，分分鐘可控告謀殺添！總之，呢單嘢冇理由就咁算數，丟個煙頭拋張紙巾落地都罰千五個大洋啦！司底驊，唔該做嘢！咪再怠政咯！你民望又繼續食泥「墊司底」吖！