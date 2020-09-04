曾幾何時，法治是香港最大的優勢與金漆招牌，法律治港當然優於人治。可是，二○一四年佔中、去年的黑暴及香港司法被明顯的人為扭曲後，香港已岌岌可危，甚至出現三大亂象及爛象，其中一個是懲不了惡、揚不了善，只看官司纏身的壹傳媒黎智英一次又一次被放生，活生生打臉法治，就知道法治還不是有錢贏晒、冇錢輸晒的遊戲？

近日坊間熱議三權分立，律政司不作為，放生擲死大批動物案中的涉事疑兇，和終審法院前常任法官大聲疾呼司法要改革。再加上新鮮熱辣的黎智英涉刑恐《東方日報》記者竟脫身。上述熱議無一例外都指向司法體系，司法界人士還能裝睡嗎？

香港的法治面臨三大亂象及爛象，一是律政司無能，這個問題由來已久；二是控辯運作仍是金錢遊戲，你看有多少政治團體動不動眾籌、索錢，把司法覆核當成挑戰政權的遊戲就知道，有財有勢，官司任你打！不信，且看黎智英逍遙法外多少次？即使辱罵記者人證物證俱在，案件亦在執法與司法系統裏拖宕經年，上了法庭，最終還是弱者敗下陣來。

第三是司法改革，這名看盡香港幾十年司法運作的資深前法官認為，香港司法界不但有人自我賦權、無視一國兩制及中央政府對香港主權性的監督權，更肆意曲解普通法，以致法律懲不了惡、揚不了善。

再看三權分立的爭拗，這是個大議題，但也是港人被刻意誤導的議題，有法律界人士認為，這根本不值得爭拗，因即使回歸前的香港，港英時代的司法運作也沒有三權分立，原因是當時的英國也沒有。近日更有有識之士指，據說最民主自由的美國，所有大法官還是由美國總統提名，再經聯邦參議院批准，這種法官來自行政體系的任命安排是三權分立麼？可見，香港的法治問題真多，不想心灰意冷，便大聲疾呼改革吧。