九月第一波省部級的人事調整，「軍工系」幹部再成為最大熱門。浙江省長袁家軍順位晉升本省書記，天津市長張國清調升遼寧省委書記。浙江、遼寧一為民營經濟大省、新經濟前沿，一為國有企業大省、老工業基地。尤其主要關注的是，浙江、遼寧兩省分別是目前中國一、二號人物到中央工作之前長期主政的省份，是其執政理念的最重要「試驗田」，具有特殊指標意義。

在距離中共二十大倒計時兩年之際，袁家軍、張國清同時躋身一方諸侯，未來仕途空間更為豁然開朗。兩人都出身軍工央企，張國清曾任中國兵器工業集團總經理，袁家軍則任中國航天科技集團副總經理，而剛剛卸任的原遼寧書記陳求發也是軍工系統前輩，歷任航天工業總公司人事局長、國家國防科工局局長等職。

此番調整後，內地政壇共有五位「六○後」的省委書記。除袁、張二人外，還有政治局委員兼重慶市委書記陳敏爾（生於六○年）、黑龍江書記張慶偉（六一年），以及今年七月履新的陝西書記劉國中（六二年七月）。生於六四年十月的張國清，以及六二年九月的袁家軍，成為最年輕的兩人。

張慶偉亦曾是航天少帥，曾任中國航天科技集團總經理，是袁家軍的老領導。劉國中也出身軍工，由華東工程學院炮彈系畢業後，進入中國第一所航空炸彈製造工廠「哈爾濱建成機械廠」工作，後又進入軍工院校哈爾濱工業大學攻讀碩士，前後在軍工系統學習、工作了十二年。哈爾濱建成機械廠正是中國兵器工業集團的下屬子公司。

如此算來，五位「六○後」省委書記，四位出自軍工搖籃，實為政壇前所未有的局面。此外，七月份，曾任中國兵器裝備集團董事長、國防科工局局長的福建省長唐登杰，奉調回京擔任國家發改委副主任、黨組副書記，協助掌管「小國務院」，同樣具有重要的「卡位」意義。廣東省長馬興瑞、湖南省長許達哲亦都先後擔任中國航天科技集團總經理、國防科工局局長。

軍工兼具科技研發與工業製造，是國民經濟體系和尖端科技創新的「明珠」，是軍民融合戰略的主戰場，也是強軍興軍、大國地位的重要支撐，在國家的政治、經濟、軍事、科技等各領域具有無可替代的重要地位。這是軍工幹部批量上位、出掌要津的主要背景。

而高層用人亦充分展其所長，陳求發、張國清連續兩位軍工幹部主政遼寧，發揮其熟悉重工業的優勢，更因遼寧是重要的軍工基地，航母、戰機皆是遼寧製造，瀋陽飛機、大連造船均為軍工名牌。現任遼寧省委常委、大連市委書記譚作鈞曾任中國船舶工業集團總經理，同屬「軍工系」大將。

回顧歷史，早在○九年，生於六三年的胡春華、孫政才就分別擔任內蒙古、吉林書記，時年四十六歲，並在一二年十八大「入局」。如今最年輕的張國清也已五十六歲。縱向相比，已不算年輕。但橫向而言，仍很具優勢，佔得先機。