功夫茶：三權分立實扯皮　外部勢力話晒事

近排「三權分立」忽然火紅起來，事關通識教科書經教育局審閱後，「三權分立」喺教材中消失，江湖從此多事。三權分立？港府高官、藍血貴族、北大人各有表述，言人人殊，吹皺了一池春水也。

嗱，高官一時話香港從來都冇「三權分立」，一時話係「三權分工」，一時又話「三權分置」；然後又到政客廢噏，有人話「向來都有」，有人又話回歸前後都冇！喂，阿哥，究竟「三權」係互相「制衡」抑或互相「配合」定互相「支持」呀？回歸咁多年，政府從來冇講清楚，一味蒙混過關，依家好明顯想配合北大人「香港行政主導，冇三權分立」之說，先至挑起咁多爭議啫！

「年年考第一」嘅林鄭，不是經常開口「司法獨立」、閉口「尊重立法監察行政」嗎？依家佢就斬釘截鐵咁話，「香港是沒有三權分立，如果大家要看三權的關係，我會形容是各司其職，我亦希望可以互相配合，但我亦認同可以互相制衡。」阿姐，你講晒喇好冇？唔通官到無求又可以扮失憶？總之亂舞「三拳」，冇晒計，發狼戾！

計功夫茶話齋，三權分唔分立，爭拗根本無謂！香港「三權」，要言之，無非係「三權扯皮，聽令外力」！唔係咩？「扯皮」係指無原則地爭論糾纏，不負責任地推諉。歷史話畀大家知，清談誤國，「周旋於清談閭閻，無救於世道之陵遲」！依家一味執住「三權」是否「分立」，各無恥政客無不執着本身利益，實則行政固然無法主導，立法周不時被政客拉布搞到癱瘓，司法獨大亂象叢生更係不在話下！高官學人廢噏無謂，盞自暴其醜！

各位街坊，講到三權「聽令外力」，更唔係亂吹！淨係睇漢奸黎涉刑恐東方記者呢單畸士，喺表證成立嘅情況下，有圖有片有真相，結果都係罪名不成立。佢連同刑恐案在內，近年至少四次被「放生」，包括秘捐政治黑金案、幕後策劃違法佔中及不久前壹淫媒股價異動等。有政界人士質疑佢有外部勢力撐腰，因而有保護傘，行政立法司法「通殺」打橫行，廢官買佢怕。仲有呀，漢奸黎係就係觸犯國安法被捕，但一路獲准保釋，港府擺明唔敢動佢一根毫毛！最離奇係，中央明明有國安案件管轄權，偏偏有權不用，不敢管、不想管，自廢武功，唔係忌憚其背後外力，三歲細路都唔信！

三權分立嘅精髓，就係強調權力要受到抑制，避免一方獨大濫權。拿破崙話齋：沒有公正就沒有權威！依家司法獨大，特區墮落；三權扯皮，聽令外力！愛國愛港永冇好報，反中亂港有好下場！拗「分唔分立」盞嘥氣，谷到好似五十年便秘咁，咪又係你老母、大風爐！