產評：科技泡沫趨極端　金融危機正倒數

連日迭創新高的美股，終於不敵地心吸力，周四在科技股備受沽壓下大跌，香港的科技股近日亦顯著回落。事實上，在全球經濟衰退之下，股市中傳統經濟股乏善足陳，而科技股估值已高處不勝寒，股市大幅震盪並非無因，背後正揭示經濟嚴重失衡、市場過度亢奮，致使風險累積，並已屆臨界點，全球新一輪金融風暴正在醞釀！

美國國會預算辦公室預計，美國政府的債務規模在二○二一財年將超過經濟規模，乃自第二次世界大戰以來首見。事實上，美國受新冠肺炎疫情的打擊比想像中大、為時亦比預期長。聯儲局官員更明言，沒有大型額外財政刺激措施的話，美國經濟將面臨重大下行風險。惟以美國政府的財政狀況，再推大型財政刺激措施的空間已受到限制。

美國的經濟前景不樂觀，卻無礙美國科技股登頂。經歷連續十個交易日的升市後，周四才見到較大型的調整，皆因華爾街開始擔心，科技股的高估值已去到無法持續的地步，加上經濟基調依舊疲弱，科技股一旦大跌，傳統經濟股無法接力，最終或引爆股災。難怪周四反映市場情緒的恐慌指數（VIX）急升、美債孳息率下跌、美元上升，美股四大指數大幅低收，橫跨股、匯、債市的連鎖表現，並不尋常。

事實上，創新科技能為經濟注入新動力，成為美國企業的盈利增長來源，而疫情下有利推動科技應用，更為科技產業估值帶來溢價。問題是科技只是整體經濟的一部分，傳統產業低迷、居民收入下跌、消費信心疲弱，科技業獨力難撐。偏偏無限量寬及超低息環境下，大量苦無出路的游資湧往股市圖利，令科技資產泡沫白熱化，故見五大科技股市值佔美股市值逾兩成，並超過整個歐洲股市的市值。資金過度亢奮，股市發展極端分化，反為金融危機埋下伏線。

現時香港的科技股熱並不亞於美國。雖然，中國的科技產業發展迅速，經濟亦從疫後逐步恢復過來，但中美科技戰持續，美國正千方百計限制中國科技在全球應用，並切斷中企的核心零件及生產設備供應鏈，負面影響將會逐步反映在中企的營收及產業增速，風險不可不察。

年內港股最大型的中資科企新股在十月登場，接下來就是十一月初美國大選。支持着當前港、美科技熱潮的兩大因素，將於末季逐漸消失。所謂「水能載舟，亦能覆舟」，也許全球金融市場危機正在倒數，近日的大幅波動正是預演！