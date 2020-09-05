正論：人妖顛倒是非淆　禮崩樂壞法治喪

回歸廿三年，墮落廿三年，一宗刑恐案的判決說明一切。壹傳媒黎智英刑事恐嚇東方報業集團記者案，拖延逾三年，最終以被告罪名不成立畫下句點。不僅愛國愛港的市民對判決難以置信，法律界及政界人士同樣大感疑惑，是否只要有外部勢力撐腰充當保護傘，反中亂港分子就能橫行霸道，漢奸走狗就能逍遙法外，連黑都可以說成白？當港人最引以為傲的法治核心價值都蕩然無存，敢問這個空殼城市還有甚麼值得留戀？

刑恐案判決一出，直如巨石激起千重浪，全城嘩然。有本身是執業大律師的立法會議員直指判決「離譜」；有法律界人士認為判決過於主觀；更有立法會議員質疑黎智英作為家財萬貫、自稱「為美國而戰」的「傳媒大亨」，既有傳媒集團為他製造輿論，亦有外部勢力為其張目，最終讓其有保護傘免受刑責。他們異口同聲表示，律政司必須積極研究判決是否有誤並提出上訴，以免公義不彰、法治蒙污，可見公道自在人心。

當然，儘管公眾眼睛雪亮，但律政司會否充當撥亂反正的角色實在令人懷疑。一直以來，保護反中亂港分子最力的恰恰就是律政司自己，今次的刑恐案，由案發至進入司法程序歷時三年零三個月，連保安局前局長黎棟國都認為案件拖延這麼久才提出檢控並不尋常，一來案情簡單，證據相當充分；二來事隔太久可能導致證人記憶模糊，影響作供，直指「遲來的正義並不是正義」，何況遲來的正義根本沒有到來。

別看律政司司長鄭若驊日前撰文，指「任何人都會犯錯，法官也不例外」，又謂「若法官犯錯導致裁決不公，律政司會決定是否上訴」，擺出大公無私狀。然而全地球人都知，香港司法向來「偏愛」反中亂港分子，而作為反對派總指揮的黎智英更恍若有「免死金牌」，政治黑金案固然由鄭若驊一力決定不起訴，就連佔中案亦不了了之。今次刑恐案再次放生黎智英並不令人意外，意外的是當局低估了群情洶湧，低估了社會對判決的負面觀感，然而律政司真的會伸張正義，為受害人討回公道嗎？

事實上，司法不公並不限於「刑不上黎智英」，舉凡打出反中亂港旗號，獲輕判甚至放生的機率也是相當高。去年反修例黑暴至今，警方拘捕逾九千六百人，檢控人數只有約二千人，完成司法程序更只有寥寥四百多人。比例奇低也就罷了，即使最多人被檢控的暴動罪亦大部分獲輕判，被判無罪或撤控的更是大有人在。例如去年「728」中上環暴亂，一對夫婦及一名十七歲少女便被判暴動罪不成立，原因是「寧縱毋枉」；又如去年十‧一大暴亂，有學生在黃大仙向警方投擲磚塊，當場被捕，惟法庭反指「警員沒有說出真相」，學生暴動罪不成立；至於暴動疑犯獲律政司撤控兼賠訟費更非鮮見，今年二月便有兩男得此「待遇」。

事實證明，「警察拉人，司法放人」已成特區主旋律，上至反中亂港頭面人物，下至寂寂無聞黑暴小卒，莫不受惠。這就難怪，反中亂港分子有恃無恐，並不因為《港區國安法》生效而有所收斂。君不見，日前「831」一周年，數以百計的暴民湧往太子站一帶鬧事，高叫「光復」、「革命」等港獨口號，直把國安法視如無物。奇怪的是，警方竟然十分克制，放着國安法尚方寶劍不用，一味以違反禁聚令票控，毫無阻嚇力可言。此所以，暴民食髓知味，號召明天參與「九龍大遊行」，開宗明義反對國安法。更不必說，被警方以違反國安法拘捕的黎智英等十人，至今仍是保釋再保釋，何時檢控沒有下文。港府放軟手腳，中央畏首畏尾，司法獨立變成司法獨大，以致連過氣法官都看不過眼，直指本港法院「把自己抬高至全國人大的位置」，「自我賦權」，令香港亂上加亂。此情此景下，香港無法掙脫外部勢力操控、反中亂港有保護傘又何足為奇？

「反中亂港呼風喚雨，愛國愛港無好下場」正是香港當前的亂局。「黃絲」固然急欲投奔西方，「藍絲」同樣心灰意冷，尤其是司法不公不正，愛國愛港根本沒有保障。所謂君子不立危牆之下，既然眼見香港陸沉，不跳船還待何時？統計處的數字顯示，去年有接近三萬人移出香港，按年升幅逾四成；其中移居美加及澳洲最多，比前年增加了逾七個百分點。移民潮隨政治不穩而再次湧現已是不爭的事實，港人選擇用腳來投票，中流砥柱棄港遠飄，加上西方國家紛紛向港人招手，未來出走的人沒有最多、只有更多，香港剩下沒有靈魂的軀殼，這樣的回歸到底有甚麼意義？

說到底，哀莫大於心死，悲莫過於棄城。若非到了忍無可忍的地步，豈會有人甘願選擇離鄉背井這條路？香港社會問題本已千頭萬緒，而法治核心價值又不斷蠶食動搖，與其要在黑暗的政治環境中生活，毫無安全感，良禽擇木而棲理所當然，有條件移民的怎會不走？香港在回歸廿三年後沒有迎來人心回歸，反而迎來出走高峰期，中央治港政策失敗，港府施政不得民心，法治淪喪，禮崩樂壞，回歸前外媒所說的「香港已死」終於一語成讖！