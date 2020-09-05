世界視線：俄反對派中毒　德國躺着中槍

俄羅斯反對派領袖納瓦尼疑似中毒，目前正在德國接受治療。柏林政府日前表示，納瓦尼是中了俄製軍用級神經毒劑諾維喬克。一向主張對俄保持溝通對話的德國總理默克爾，在民意壓力下亦對俄發出狠話，要求對方進行徹底調查；俄方則堅持納瓦尼在被送往柏林接受治療前，並沒有被驗出體內有毒物，言下頗有「嫁禍」之意。

納瓦尼出事的時機的確耐人尋味，亦讓人聯想到十多年前逃往英國倫敦的前俄羅斯聯邦安全特工利特維年科，死於放射性中毒，而實際上俄羅斯反對派領袖歷年來「死於非命」的案例實在太多，難免令莫斯科當局處於被動。

當然，具體個案具體分析，納瓦尼的中毒事件，並非完全沒有疑點。納瓦尼是知名的反普京人士，也是非政府組織「反腐基金會」的創辦人，揭露包括前總理梅德韋傑夫等政要涉貪醜聞，還經常組織反政府遊行，納瓦尼今次在西伯利亞地區懷疑被投毒，當時正是調查執政「統一俄羅斯黨」在遠東地區的選舉舞弊情況，普京視納氏為眼中釘，可想而知。然而普京應該會想到，暗殺納氏只會為他帶來更大的國際壓力，特別是當前白羅斯亂局未解，在此敏感時刻動手，有百害而無一利。

事實上，納瓦尼從事反貪工作多年，在政、商圈子樹敵眾多，而在俄羅斯，每年都會有幾百宗針對商人、社會名人以至活躍分子的暗殺事件，大多數最終都會變成無頭公案，不能排除這些人當中有人欲除掉納氏同時拆普京的台，企圖一石二鳥。

從陰謀論的角度看，納瓦尼被殺，最大的得益者會是誰？白宮肯定是其中一個。白宮國家安全委員會官員呼籲，美國將與國際社會和盟國，一起追究俄方相關人員的責任；共和黨參議員柯頓更要求停止俄、德之間的「北溪二號」天然氣管道項目。華府對這一條繞過烏克蘭的管道非常不滿，不斷施壓柏林當局叫停項目，而納氏中毒事件，讓一直力拒華府壓力的默克爾承受國內更大民意壓力，要求當局停止跟俄國獨裁政權合作，從這個角度看，「嫁禍論」並非完全無的放矢。