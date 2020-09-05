神州觀察：核政策自縛手腳　遭圍堵左支右絀

有道是：「先發制人，後發制於人。」春秋五霸之一的宋襄公當數最「仁義」，卻也是輸得最慘的一個，實力強大的楚軍欲渡河攻宋，有人建議可趁此時先動手，或有一線生機，然而宋襄公卻故作大方地說，仁義之師斷不可以如此下作，需待對方過了河排好隊才開打，結果當然是遭對方實力輾壓，落花流水，堪稱愚不可及。

這不禁讓人聯想起中國政府關於「不首先使用核武器」的承諾，聽起來與宋襄公差不多。按照美國國防部的說法，解放軍目前大約擁有兩百多枚核彈頭，惟根據其他機構估計，在被《核不擴散條約》承認的五個擁核國家中，美國目前可能有五千八百枚核彈頭，俄羅斯則更多，達到六千三百多枚，中國則連對方的零頭也不夠。奇怪的是，當中只有中國政府作出相關承諾，別國都沒有表現出相應的「自律」，那中國為何要犯傻？是否有作繭自縛之嫌？

用中國政府自己的話說，此舉是為了促進擁核國家間的戰略穩定，令國際核秩序朝着合理有序方向發展，乃至以自身的「仁義」之舉達致全球禁核和徹底銷毀核武器的偉大構想。如果真能如此，實現世界和平倒也不無希望，問題是，中國目前有沒有這樣的實力達成所願？尤其是，照此理論，讓那些擁有更多核彈的國家來維護世界和平，不是更加容易實現嗎？

更關鍵的是，中國政府這種先禮後兵式的承諾，並未令擁核國家之間達致戰略穩定，自身安全及和平有序的國際環境似乎亦愈來愈難實現。有說中國要是沒有不首先使用核武器的承諾，美國當年也許就不敢幹出「誤炸」中國駐南斯拉夫大使館之事，乃至事後還被對方嘲笑該承諾有多愚蠢，想想確實有些道理。

再看如今以美國為首的一些西方國家，對中國的無理敲詐勒索明顯愈來愈多，美國的航母、軍機幾乎天天越洋而來，一再侵犯中國的領海領空，實行全方位圍追堵截，令中國左支右絀，疲於應付。究其原因，不光是美國仗着自己手中核彈比中國多，更是其毫不掩飾、敢於稱霸的做法，傳達給全世界的意思就是，誰敢動我一下試試，保證會把你打回石器時代，這種先聲奪人的姿態倒更像是國家安全的有力保障。

反之更容易予人覺得自己軟弱可欺，尤其當下中國強敵環伺，你講仁義和平，對方卻當你是敵人，不但前來威嚇羞辱，還鼓動周邊鄰國搞事，這就更需要中國拿出必要的震懾力實現反圍堵、反訛詐。為此首應拋掉自縛手腳的核政策，擺出針鋒相對姿態，而非等別人扔了核彈再還擊，或讓小國狐假虎威欺負。