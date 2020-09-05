當今天下，美國再不能任意指揮了。早在上世紀七十年代的「尼克遜震盪」，美元脫離金本位，它的盟國已開始懷疑美國的忠誠。一九八五年打擊日本，多番玩弄，使日本遭遇「失去的二十年」，戰後的經濟體制全毀。即使有些日本人甘心接受第二次戰敗，卻還有人要求對美國說不，日本要從戰敗國恢復為正常國家，不甘心做美國的附庸。

金融海嘯後，更加凸顯美國由金融化帶來的衰落，竟然嫁禍歐盟，接二連三的攻擊──歐債危機、難民問題。英國脫歐，刻意挑起歐盟內部新舊歐洲之爭和歐俄矛盾。特朗普上台後，更進一步用「美國優先」來否定所有的夥伴關係。這便是美國自知勢弱，才外強中乾地用僅餘的霸權力量來威逼世界，來挽救其已逐步瓦解的權勢。像國務卿蓬佩奧最近到處訪問，拉攏盟友來針對中國，便是側面反映美國已無力號召天下，再不像五、六十年代反蘇聯時那樣一呼百應。

或許是中國比蘇聯更強大，但實際原因是美國實力已大大不如前。美國對付歐盟是因為歐盟經濟大於美國，歐元可以挑戰美元，不打擊歐盟與歐元，美國的負債經濟難以維持。德國公開反對在敍利亞用兵，德、法鼓吹歐洲自組軍隊，在伊朗問題上與美國對着幹，在在顯示歐盟對美國的不信任，開始離心離德。

美國認定最大的敵人是中國與俄羅斯，但沒法分化，中俄更緊密結盟，在國際上互相呼應，也各帶上一批同盟合作。美國剩下的是不服氣的歐盟、不吭聲的日本、不可靠的印度。「五眼聯盟」中英國脫歐勢必進一步衰落，澳洲怕中國貿易制裁，新西蘭總避居南方，加拿大看不起美國的粗莽、暴發戶和西部牛仔的心態與作風。美國要退至門羅主義的據守美洲，但古巴打不死，委內瑞拉亦然，巴西左右競爭劇烈，後院早已起火。

美國霸權不再，要依靠聯盟來維持，但誰願與它真心結盟呢？連以色列、沙特阿拉伯也未必可靠，便是孤家寡人還要欺欺霸霸，可能便是到處碰壁。

美國要結盟不易，其他大國要自保要抗衡美國的欺壓，要尋求發展，更需結盟，美國是脫盟，中俄便要加快結盟，俄羅斯首要是拉攏歐洲，再進而在中東發展，爭取伊朗，穩定北非，與歐盟利益相同。

中國則是穩定東南亞，相等於歐盟之於俄羅斯，同樣穩定朝鮮半島，更重要的是與日本化敵為友，削美國的財源，也進軍中亞、巴基斯坦、阿富汗，與俄歐結盟伊朗，也打通歐洲。

世界便不一樣了！