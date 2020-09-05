《港區國安法》公布兩個月，市面上打砸搶燒的事件大減，當局也抓了逾二十名涉干犯國安法的各色人物。一些干犯國安法的嫌犯，一些反對派的活躍人物、港獨分裂分子，不是聲稱「隱退」，就是畏罪潛逃。所有這一切，似乎顯示了國安法威力不小，當局也對此大事宣揚。

然而，這不過是表面成效，國安法清除危害國安、保護香港平安的目的遠未達到。反中亂港、分裂國家、危害國安的社會基礎、政治能量、人員潛伏並未受到多大打擊，而是深厚存在，繼續發酵。反國安法的媒體，保護危害國安法之人的輿論，還在日日開足馬力喧囂不已。當局這兩個月來的抓捕行動，無不受到他們的攻訐，其猖狂程度一點兒不亞於兩個月前。

這個時候，當局認為國安法已經取得「很大成效」，那是非常不智和危險的。當局應該看到這兩個月來，國安法的執法力度遠遠不夠，漏洞頗多，甚至有自相牴牾、自我消解之處。這樣下去，危害國安、搞亂香港的力量會潛隱深化，捲土重來。更不能忘記的是，未來很長的一段時間，中美國運之戰只會愈打愈激烈，香港極為特殊的重要地位一定會被老美充分利用，禍害中國。

內鬼從來就比外敵更危險，國安法若不能短期內打掉這些「外國代理人」，將貽患無窮。而二○一五年公布的《國家安全法》是一部全國性的法律，「保安」方面非常全面，有國土安全、政治安全、經濟安全、科技安全、環境安全、文化安全、網絡空間安全、金融安全等等；《港區國安法》只取其國土安全、政治安全涉及的「分裂」、「顛覆」、「恐怖活動」、「勾結外國」四個方面立法。

事實上，未來中美之戰，香港的國安問題並不限於這四個方面，其他方面也將鬥爭慘烈，但必先在這四個方面掃清敵人，才能在其他方面保衞國安、保衞香港，打退老美進攻。因此，要把香港國安法的盡快落實、發揮威力放在中美之戰大局下考慮，就不能慢條斯理，做些不做些，跑氣漏風也。