世道衰微，無奇不有。漢奸黎刑事恐嚇東方記者案獲得放生，既在意料之外，也在意料之中。在香港，有些動物永遠比其他動物更平等。漢奸黎就是屬於這一類，內有保護傘，外有洋人撐腰，彷彿擁有「免死金牌」，法律根本奈何不了他。

此案最離奇之處是，明明證據確鑿，有圖有片有真相，而且被裁定表證成立，結果竟變成罪名不成立。更甚的是，被告涉刑恐被形容為「一時衝動」，受害人作證反而被指「不誠實」，這到底是何邏輯，令人百思不得其解。如果「一時衝動」也是脫罪理由，是否做甚麼都可以？說穿了，並不是人人做甚麼都可以，而是因人而異，有人動輒得咎，有人屢獲放生，「愛國有罪，賣國有理」，事情就是這麼簡單。

內地官媒將漢奸黎列為「叛國禍港四人幫」之首，又是起底，又是譴責，更指他將被永久釘在歷史恥辱柱上，言詞不可謂不激烈。但事實卻是，漢奸黎禍港多年，至今毫髮無損，黑金案輕鬆過關，佔中案免被起訴，連刑恐案也獲放生，果真是「刑不上漢奸黎」。以此觀之，即使有人仍身負多項控罪，最後恐怕又是不了了之。

有人質疑，漢奸黎是「傳媒大亨」，所以有保護傘免受刑事責任。其實這與傳媒大亨的身份無關，而是與外部勢力的撐腰有關。作為洋走狗，漢奸黎一直受到洋人百般呵護，他一出事，洋人立即替他出頭，港府固然不敢得罪洋人，中央也是畏首畏尾。《港區國安法》生效後，人們以為中央終於挺直腰桿，敢於向洋人說不，沒想到結果還是雷聲大雨點小。漢奸黎等人涉嫌觸犯港區國安法被捕，如今二十多天過去了，律政司依然未有落案檢控的迹象，到底在猶豫甚麼？莫非又是高高舉起輕輕放下？紀綱一廢，何事不生，香港不是缺乏法律，而是缺乏真正的法治，「刑不上漢奸黎」的魔咒不打破，即使有國安法也是枉然。