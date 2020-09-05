某日一眾中學老同學敍舊，有同學是專業人士，膝下無兒，主要是因為覺得社會環境不適宜下一代成長，他是客觀理性有學識的人，不藍不黃，對政府及反對派各打五十大板，並語重心長地說，如果真的有兒子，會送他北上讀書，免得在香港學壞。

這番話相信很多本地中產深表同感，現在這個香港可說是妖獸都市，群魔亂舞，卻未見代表正義一方來揮尚方寶劍斬妖除魔，一切表面嚴正行動，都是雷聲大雨點小，只是做騷多過做事。

去年至今的反修例示威潮，警方拘捕近萬人，但律政司只控告其中約兩成、不足二千人。而且多人在審訊後獲判無罪釋放，包括六名被控暴動或襲警的疑犯，警察拉人，法庭放人，變成老生常談。

定罪率低衍生不少問題，首先令人質疑法治究竟在香港是否存在，為何會一而再放生暴徒？而且搞事可以甩身，削弱法例的阻嚇力，年輕人更加有恃無恐，反正入罪風險低，心存僥倖。黑暴死灰重燃，警方卻甚少執行《港區國安法》，只是用罰錢的禁聚令來票控聚集人士，有漢奸黎這些金主，二千元當作貼士「豪畀你」。

黎智英及前香港眾志成員周庭涉嫌干犯港區國安法被捕，至今仍未被起訴，兩人獲得保釋，繼續在社交平台風騷現身，妖言惑眾，黎智英七十幾歲阿伯，惡形惡相學人拋頭露面，簡直污染互聯網。這種人品行低劣，記者正常採訪都被他兇神惡煞用粗口辱罵，竟然還獲法庭判定並非刑事恐嚇。若果易地而處，有人用粗口辱罵正在審案的法官，卻會犯上官非要拉要鎖。林鄭等官員出來否認「三權分立」了，司法不應該是獨立王國，享有的特權在回歸後卻沒有檢討修改，記者日曬雨淋，發揮第四權監察社會，重要性難道比不上在冷氣房審案的法官？這個司法獨大的畸形社會，生兒育女真的要三思。