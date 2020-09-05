為了響應政府呼籲，做個好市民，於是網上報名參加全民性普及社區檢測，選了居所附近一家檢測中心，檢測時段是第二日下午一時。提早十五分鐘到達，檢測中心外面不見有人輪候，到檢測的室內運動場門口才見開始排隊，候檢市民不多，在我前面兩人，後面一人，職員沒有問是否已登記，估計因為人少，不預約登記也可以照樣檢測。我選的是中午午飯時間，可能因為附近都是屋邨，檢測者以附近居民為主，周圍只得一、兩個商場，上班人少，故此午飯時段特別冷清。

運動場內有三組人負責登記，每組二人，核對身份證，派發玻璃瓶，簡單工作，而且三組人之中，只有兩組在工作。拿了玻璃瓶去分派的檢測站，整個室內運動場有十個站，距離起碼三米以上，應該不虞互相感染。十個檢測站中，只得三個有人在接受檢測，其餘閒坐等待。看來這裏人手太多，安排欠周詳，減少一半檢測站也足夠應付，不會妨礙輪候時間。仔細一數工作人員，檢測中心大門口有一人管理出入，一人監察量度體溫機，一人安排入場者排隊兼分派登記站，三個登記站共六人，一人指示登記後的市民去檢測站，檢測站共十人，後面稍遠有三人看來像檢測領隊，檢測後有人指示出路，另一人分派口罩作贈品，合共見到有二十五人，接受檢測市民前後合共十人左右，人手實在過多。如果普通工作人員每小時工資港幣四百元，後面的領隊級應屬每小時工資九百元，計算起來人工成本甚高。

取樣過程有點不舒服，棉花棒伸進鼻孔，接觸下有點火辣，另伸進口腔觸到懸雍垂，即俗稱吊鐘部位，易引起想嘔吐般反應。幸好檢測時間短，才兩分鐘，就算不舒服都一下子過去了。很多朋友表示檢測過程無不舒服感覺，可能因檢測員而異，但肯定如果把棉花棒和玻璃瓶拿回家自己檢測會欠準確，因棉花棒不一定插得足夠深入。

政府公布，部分檢測中心一早登記滿額，可能因為初次辦大規模的檢測活動，未能充分掌握各區人群流向，分配不均，造成部分檢測中心排長龍、部分小貓三兩也說不定。這次大規模全民性普及社區檢測很有效率，大多數朋友都在二十四小時多一點接到檢測結果陰性短訊。基本上大家都對這次服務很滿意，有朋友說，為求心安，普檢最後一天打算多去一次。

倒奇怪那些誓死反對全民檢測者是何種心態？檢測結果陰性自己和周圍的人都覺得心安，結果呈陽性立刻再檢，確定陽性予以隔離，避免病毒散播開去，對人對己都有好處，為何偏要反對？