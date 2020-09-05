「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」，漢奸黎惡形惡相對正常採訪的東方記者噴出這幾句話，讀者耳熟能詳，皆因事發經過有相有片，必在東網看過。很可惜，一件黑白分明的案件，在表證被裁定成立下，被告漢奸黎一樣無罪甩身，反而受害記者被扣上「不誠實」的帽子，含冤受屈，百詞莫辯。

說是百詞莫辯，一點也不誇張。香港雖然號稱自由城市，你有鬧政府的自由，也有鬧中央的自由，暴徒更有打砸搶燒的自由，唯獨沒有批評司法判決的自由。只要有不同意見，「藐視法庭」的帽子隨時扣下來，監都有得坐，誰還敢暢所欲言？律政司司長鄭若驊早前撰文，聲稱「任何人都會犯錯，法官也不例外」，要求公眾不要片面對裁決妄下定論，言下之意即是「法官犯錯，唔輪到蟻民多嘴」也。

不過，「司底驊」的廢噏文還有下一句，就是「當法官犯錯導致裁決不公，律政司會決定是否對案件提出上訴」。今次漢奸黎涉刑恐東方記者，無罪判決激起全城嘩然，律政司會否提出上訴，所有人拭目以待。正如議員及學者指出，判決未能彰顯公義，反中亂港分子屢獲放生更是令人質疑，認為黎智英的言行構成足夠證據入罪，促律政司上訴，不能姑息。

問題是，鄭若驊本身就是對反中亂港分子最情有獨鍾的人，其上任第一大動作，就是以「證據不足」為由高調放生漢奸黎的政治黑金案，佔中案同樣不了了之，靠律政司收拾反中亂港分子，顯然是緣木求魚。

由此可見，要收拾漢奸黎此等叛國禍港之首，本港司法是靠不住的，其涉及的國安大案落入本港法庭審理，結果如何，想也想得到；更何況，有關案件陷入膠着，一味保釋，落案檢控沒有下文，北京為何聽之任之？如果連大漢奸也可放生，愛國到底有何意義？