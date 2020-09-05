反修例風波發展至今，我想問「黃絲」、「藍絲」一個問題，廣義的藍絲，應包括中央、特區政府、警察部門以至所有建制派支持者。我的問題是：這一場鬥爭，究竟誰贏了？

任何人聽到這個問題，大抵都會沉吟半晌，不容易一言以斷。藍絲背靠祖國，底氣充足，要槍有槍，要法律有法律，當然不至於輸，但不輸，是否代表贏？這一仗下來，過去的香港可能永不復返，最後究竟誰是贏家？答案或許是：全香港都是輸家。如果讓整場運動從頭來過，黃藍兩面未必需要背棄原則，但在鬥爭方式上，是否可以多一點彈性與圓融？雙方是否都因殺紅了眼，做出一些過頭之事，才使事情弄到無法轉圜？

黃絲如果不去打人、燒人、堵鐵路、攻警署，如果政府答應撤回《逃犯條例》修訂案之後，反對派就鳴金收兵，我相信事情斷不會弄到今日的地步。但問題不能只怪責一方，藍絲群亦有責任，譬如警方也可能因為殺得性起，而做出了好些不必要的事。別的不說，本報記者便曾遭到警察十分不禮貌的對待，對我們的記者尚且如是，遑論一般民眾，這樣又焉能不惹起民憤？愈是激烈的鬥爭，愈容易讓人頭腦發熱，因此我們必須提醒自己，盡可能要保持冷靜，否則即使「贏咗一場交」，也會輸了整個大局。

筆者提及黃絲、藍絲對壘的例子，真正目的，是希望中國外交工作者能引為鑑戒。目前，中國對外的鬥爭愈趨激烈，酣戰之下，一不小心就會失卻理智。

有人說中國進入了「戰狼」外交年代，我不知道是耶非耶。但現實上，咱們必須反問自己，依目前的戰線打下去，中國的朋友是愈來愈多，抑或愈來愈少？如果答案是後者，恐怕就已陷入了非理性鬥爭，到頭來這一仗即使沒輸掉，卻也贏不了。這樣做，豈不是重蹈了黃藍對決、全盤皆輸的覆轍？