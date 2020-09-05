正所謂，賞善罰暴者，政令也；其所以能行者，精誠也。冇錯，賞善罰惡係政治上嘅法令，但政令之所以能夠推行，靠的就是精誠嘅人心。這道理不難明白，一支弓，即使再強大，箭本身無法自己射中目標；法令再嚴明，也不會自動推行，一定要有精誠所至嘅精神去推動，才能施行其道。

嗱！壹淫媒漢奸黎反中亂港永遠走在最前線，佢涉刑恐東方報業集團記者罪名不成立，有議員指漢奸黎早前被裁定有關罪名表證成立，大眾對其劣行及惡形惡相亦有目共睹，卻一再獲「放生」，令人感到激氣，質疑佢有保護傘免除刑事責任。亦有評論員質疑是否有人畏懼外部勢力！

咁都得！一時衝動唔通就做乜都得？漢奸年到古稀，一時衝動就不需要為自己嘅劣行負責？一個心智稍成熟嘅人，會心一諗都知係荒謬到極，一時衝動控制唔到情緒，咁殺人放火強姦都唔係「想做壞事嘅意圖」啦？真係人唔笑狗都吠！

漢奸黎連同涉刑恐東方記者案在內，近年至少四次被「放生」或未被檢控，包括涉及秘捐政治黑金案、幕後策劃違法佔中及不久前嘅壹淫媒股價異動事件，叛國禍港嘅漢奸黎明明一身都係罪，卻一而再、再而三咁獲放生，即使《港區國安法》已經生效，佢都走得甩，令人質疑佢有保護傘包庇，亦人之常情及合理推測吖！

世間事，是否都咁荒謬？一個號稱「法治」是其「核心」嘅社會，漢奸黎竟可連真相都扭曲，這不就是「好人不出頭，壞人背了世界走」嗎？

之不過，人無善志，雖勇必傷！看你有保護傘橫行一時，到頭來不免像被煮食嘅螃蟹！人的品行功過，都要經時間檢驗，善惡到頭終有報非宿命論，佢係多行不義必自斃嘅同義詞，大家即管放長雙眼睇！