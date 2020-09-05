美國現有六百多萬宗確診新冠肺炎個案，逾十九萬人死亡，抗疫工作備受民眾指摘，由白宮到國務院所有負責抗疫部門，被指在總統特朗普領導下對國家抗疫一無是處，嚴重影響特朗普的選情。特氏眼見疫情困擾不散，曾經不停地藥石亂投提議採用不同藥品，仍是無法控疫。近日見形勢不利，決定向疫苗下手，向各州政府發出通知，要求做好準備迎接疫苗在十一月一日開始發放。

發放疫苗給各州的日子，正值美國大選投票日前兩天，用意必然是特朗普最後催票，期望國民獲得疫苗解除新冠肺炎威脅，成果盡歸特氏，帶動他在大選連任成功。美國疾病控制及預防中心也做了配合，日前去信各州政府，指若按照正常時間審批該類許可證，會阻礙成功推出疫苗計劃，要求加快審批申請，以達預期成果。

國際包括世界衞生組織都了解，新冠肺炎疫苗正加緊研發，有國家表明已進入第三階段人體測試，但仍需兩個月觀察效果及反應，再撰寫報告，獲得批准才能生產，這是生命安全的關鍵，沒有一家藥廠在現時能突破年底有疫苗生產的局限，特朗普何以能夠落實在十一月一日發放疫苗，更要求各州加快審批使用許可？是為選舉還是為國民生命着想？催生出來的疫苗隨時注射進人體後有無法控制的反應，或失掉性命，後果堪虞。

美國食品及藥物管理局被外界批評屈服於特朗普政府的壓力，有意提早批准推出疫苗，負責人解畫亦牽強，說若真的緊急批准提早使用，新疫苗未必應用於所有人，或許只容許特定的高危群組注射，要建基在好處是否比潛在風險多。

特朗普今次在疫苗發放計劃兵行險着，或多或少是受到對手拜登抨擊他抗疫差劣的壓力，指在特氏領導下的美國，國民害怕染疫導致死亡。今次催生疫苗使用，特朗普為求翻盤而孤注一擲，只能祝美國國民好運。