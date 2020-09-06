神州觀察：防疫意識太落後　教訓何時能吸取

陝西西安一名兩歲女童日前被確診感染布魯氏菌病，但確診過程頗多周折，先是於附近醫院按照上呼吸道感染進行治療，既無效果，又持續高燒不退；轉院治療時，女童家長亦只當普通感冒看待，不願多做檢測。更重要的是，染病原因被證實是喝了鮮羊奶，當地有小販牽着羊當街擠奶售賣，此舉又是導致感染的重要途徑之一，可見從家長到市監部門皆無防疫安全意識。

早前布病就已在甘肅蘭州、黑龍江哈爾濱等地呈一定規模爆發，並一度造成社會恐慌，病菌的傳播方式亦可謂簡單易明，即通過與羊、牛等牲畜的各種接觸所致，又屬人畜共患病，結果或會令患者造成一定程度關節損害，以致喪失工作能力，及形成慢性病，難以根治。布病又有「羊憨憨病」之稱，說明羊是重要的感染來源，平時減少與之直接接觸很有必要，而染病女童家人卻敢買鮮羊奶來喝，基本常識的欠缺令人擔憂；至於當地市監部門至今才表態對街頭擠羊奶售賣行為進行監管，又是何其後知後覺？

類似的無知行為在四川甘孜州亦出現過，早前一名小女孩與土撥鼠親密互動，直接以手餵食蛋糕、餅乾、飲料等，短片上傳至網絡更大受歡迎，被讚可愛及有愛心。只是大家似乎都忘了，土撥鼠恰恰是鼠疫的主要傳染源之一，鼠疫更有一個令人聞風喪膽的名稱叫「黑死病」，去年以來陸續於內蒙古、甘肅等地爆發，原因多是人類的主動接觸所致，包括民眾百無禁忌吃野味的陋習，有患者就是因捕食土撥鼠及野兔而感染，簡直是在自己找死。

而這種陋習更被指是導致內地新冠肺炎疫情大爆發的關鍵所在，當初武漢華南海鮮批發市場充斥野生動物交易，髒亂不堪的市場經營環境至今仍令人難忘，教訓之慘更將刻骨銘心。為此，當局雖從武漢至全國範圍展開持續而浩大的查禁整頓工作，並推動立法修例制訂號稱史上最嚴的「禁野令」，惟在一些地方，捕殺、買賣、濫食野味歪風仍然屢禁不止；廣東一些農貿市場近日又被查出存在野味交易，這個以嗜食野味出名的省份，不只吃出了當年的「沙士」，於新冠肺炎疫情期間亦不曾消停過，堪稱死性不改。

試想一個國家疫情、病毒總是不斷湧現，這樣的國家又哪來的安定？社會上怎不到處瀰漫着恐慌與焦慮情緒？不只如此，內地嚴重的旱澇災害、蟲災，各種反常的惡劣天氣亦接踵而至，以致給整個社會經濟生產造成重創，民眾疾苦一增再增，一邊忙於防疫避災，一邊又要節衣縮食過苦日子，此時更需有序展開生產自救，各盡其職，不添煩添亂，就是對時局最好的貢獻。