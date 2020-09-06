正論：庸官掀爭議　三權亂鬥亂

世上本無事，庸人自擾之。三權分立最近激起爭議，特首林鄭月娥斬釘截鐵指出香港沒有三權分立，持正反意見的政客隨即撲出來表態，吹皺了一池春水。其實，最應該闡釋香港三權關係的，必然是掌管本港法律部門的律政司司長，惟鄭若驊一直潛水，懶理爭議持續發酵，直到昨日才透過網誌欲言而止，結果愈描愈黑，無濟於事。

三權分立的爭議由教育局揭開，事緣當局修訂通識科教材，將三權分立的內容刪去，局長楊潤雄繼而發表「香港沒有三權分立」論，林鄭加入聲援卻又畫蛇添足，指三權各司其職，可以互相配合，也可以互相制衡，前後矛盾的言論激起更大爭議。鄭若驊隨即透過網誌為上司解畫，聲稱應從《基本法》條文解釋憲制秩序，不應着眼一個概念的表面稱謂；又強調行政、立法及司法機關根據《基本法》在行政主導下各司其職、相輔相成，目的是維護國家統一和領土完整；行政長官作為雙首長，《基本法》第四十八條清晰指出職權是領導香港特區政府、簽署法案、決定政府政策等，展現特區架構是以行政為主導；而公眾必須明白，香港特區和特區政府是全國人大根據《憲法》作出設立香港特區和《基本法》的決定，並最終獲表決通過而成立。

故作高深，不知所云，一般市民明白鄭若驊說甚麼嗎？實際上，回歸廿三年來，「三權分立」常宣諸於高官之口，加上政客拿來大做文章，自抬身價，甚至連通識科教材也是這麼教授學生，從來不見高官當作一回事，以致整個社會習非成是，現在才配合中央落實全面管治權而改口，不激起爭議才怪。說穿了，之所以造成這種謬誤，不正是港府廿三年來不澄清、不說明、默許之、同意之所造成的嗎？港府失職怠職，中央聽之任之，才會造成今日亂象叢生的局面。

可以看見，三權不但沒有各司其職，反而是互相扯皮，互拖後腿，各有各亂。香港所謂行政主導，從來都是一廂情願而已，實情是行政受制於立法和司法，政客在議會拉布奪權，癱瘓政府施政；司法則作出配合，單是司法覆核一招，已令港府施政綁手綁腳，同廢了武功無異。更何況，不少港府高官身在漢營心在曹，他們打從心底裏認同「三權分立」這一套，甚至認為「三權扯皮」理所當然。別看鄭若驊洋洋千字講述香港沒有三權分立，實際「魔鬼在細節中」，她在網誌寫明「行政機關在政治體制中必須遵守法律，決定亦可以受到司法挑戰，由法庭獨立地按法律和證據，裁定有關行為是否合法。」這意味甚麼？意味司法才是三權之中最至高無上，最神聖不可侵犯，行政都要「行埋一邊」，香港還談何行政主導？

說香港司法獨大，絕對沒有誇張。終審法院前常任法官日前撰文，直斥法院持續讓公共利益屈從於個人權利的主張，導致保護大多數人的法律被破壞卻未見懲罰，在過去一年「幫助創造了」導致街頭混亂的社會環境。並以去年十一月《禁蒙面法》案的判決為例，批評法院對一國兩制完全欠缺敏感度，把自己抬高至全國人大的位置，自我賦權，擊倒一項至關重要的主要立法云云。本港司法完全不將一國放在眼內，連過氣法官都看不過眼，足見三權扯皮絕非虛言。

更須指出，中國內地《法官法》固然規定法官必須為中國籍，英美等西方國家也沒有外籍法官，偏偏香港在「一國兩制」之下，外籍法官審案成為常態，更被港府視為「一國兩制」成功落實的體現，沒有最荒謬，只有更荒謬。目前香港僅終審法院便有超過二十名外籍法官，他們的國家觀念當然不是以中國為出發點，這就難怪「警察拉人，司法放人」近年不斷上演。早前遭中國海警截獲的「十二人蛇」，當中七人便是獲同一位洋法官批准保釋，變相為他們送上潛逃機會，有人形容香港是「三權扯皮，聽命外力」，顯然不是無的放矢。

事實上，香港豈止司法刀把子由外力把持，立法會有多少反中亂港政客是壹傳媒黎智英的入幕之賓，收受其政治黑金替其消災，整天往外國跑唱衰香港，有目共睹。至於港府施政畏首畏尾，怯洋懼外，同樣路人皆見。以黎智英涉刑恐東方記者案為例，有圖有片有真相，一樣被判罪名不成立，立法會議員質疑黎智英有外部勢力撐腰而有「免死金牌」，雖不中亦不遠。甚至乎，有法學教授質疑黎智英獲放生涉原則性錯誤，舉出五大理據支持上訴，律政司依然無動於衷，背後原因是甚麼，還用問嗎？

香港回歸廿三年，亂足廿三年，最大亂源正是來自司法不公。既然鄭若驊承認「法官也會犯錯」，終審法院前常任法官疾呼司法改革，連法律界人士都贊成參考英國做法設立司法量刑委員會，港府還要等甚麼呢？有正事不做，卻汲汲於香港有沒有三權分立，簡直是本末倒置，自欺欺人，愚不可及！