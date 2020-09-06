功夫茶：院舍送走智障兒　悲劇家庭墮深淵

做人難，做窮人難，在香港做基層更難，政府漠視民生疾苦，社會福利資源長期短缺，好多老人及特殊院舍都唔夠宿位，等到死都住唔到，有啲只准住一段時間，到時到候就踢你走，叫你返屋企搵屋企人照顧，大哥，有頭髮邊個想做瘌痢，屋企照顧到就唔使住院舍啦，踢人走即係任由呢個家庭束手無策，自生自滅，呢，日前就發生一單四十六歲媽媽涉嫌親手殺死廿一歲智障兒子！

呢個住喺葵涌邨嘅家庭，一家五口，其中一對十三歲子女仲係「龍鳳胎」，本來係好幸運，可以好幸福，但天意弄人，大仔有中度智障，需要特別照顧，所以安排住喺院舍。阿媽好錫個仔，不時煲湯帶畀佢飲，咁捱吓捱吓，個仔都廿一歲大，可惜仲唔識自己大小便，要長期着紙尿片，而且成日拍枱拍櫈，要靠安眠藥先瞓得着！喺院舍住就話有專業人士睇住，但係好景不常，到咗呢個年紀此處不留人，要返番屋企住，咁就揭開悲劇序幕！

大家諗吓，一歲小朋友咁樣都難照顧啦，更何況廿一歲有氣有力，媽媽弱質纖纖，又冇受過訓練，再加上要睇住另一對未成年子女，心力交瘁，壓力爆煲，個仔搬番屋企五日，有人夜晚失控用膠枱布紮成繩索將個仔勒死，再企圖自己割脈自殺，更不幸嘅係，呢個血淋淋嘅兇案，屋企人見到報警求助，相信眼前呢幾幕喺弱小心靈會留下不可磨滅嘅陰影！

男戶主據講情緒低落，十分疲倦，真係要撐住，仲要獨力肩負照顧一對龍鳳胎子女，相信以後段路都好難走。依家新冠肺炎疫情好多社福機構受到限制，上門服務更加買少見少，屋企人要照顧老弱，又要抗疫，雙重壓力，喺屋企好似困獸鬥，真係人都癲！議員睇唔過眼，話只要政府做多啲嘢，畀啲「喘息空間」服務，例如暫託照顧幾日，等照顧者有得休息，就可以減少類似悲劇發生嘅可能性，但冇靈魂政府又點聽得入耳？

喺一個正常社會，人人安居樂業，母慈子孝，係普通過普通嘅事，但喺特區就上演母倦子亡嘅悲劇。政府管治呢廿三年，香港演變成扭曲咗社會，後生仔價值觀扭曲，所以反中亂港成為佢哋「核心價值」；官場文化亦係變形得好犀利，以為推行問責制幾咁巴之閉，點知仲閉翳，變咗卸責制，今次悲劇發生，就係因為制度上嘅冷漠，不聞不問，將院舍人士推番畀冇力照顧嘅家庭，理得你死，警方拉咗涉嫌行兇嘅婦人，其實本身都係社會嘅受害者，如果有得揀，梗係追究邊個將不幸家庭推向深淵，問題係，大家有得揀咩？