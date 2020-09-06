世界視線：左右派不共戴天　美國陷內戰邊緣

美國俄勒岡州波特蘭市種族平權示威延燒不斷，「反法西斯運動」等左翼組織日前遊行示威期間，一名三十九歲、屬於撐特朗普組織「愛國者祈禱」的支持者遭「反法西斯運動」支持者槍殺，警方當地時間上周四在華盛頓州將槍擊案疑犯擊斃，連同之前在威斯康辛州基諾沙市一名右翼示威者槍殺兩人，美國左右派撕裂日深，儼然有由「文鬥」演變成「武鬥」的趨勢，不少民眾擔心長此下去，將會掀起第二次內戰。

不少人的印象當中，左派分子都是一些愛好和平的人士，反之，右派給人的形象，都是那些受過很少教育的農民和鄉村白種人士，即所謂「大老粗」（Redneck），他們中不少人是全國步槍協會（NRA）的成員，為反對防疫社交禁令，不惜攜槍走上街頭抗議。實際上，「尚武分子」遍及左、右派極端組織，並非保守派的專利。

今次在波特蘭市涉嫌槍殺「愛國者祈禱」支持者、現年四十八歲的吉布森，是典型的例子。據當地傳媒報道，他曾有無牌藏槍紀錄，上世紀九十年代起多次被控醉駕等罪名，最近一次是以時速超過一百七十公里在公路飆車，當時他正在跟十七歲的兒子「賽車」，警方截停他之後，除了在車廂內發現上滿子彈的無牌槍械、受管制藥物外，還有他的十一歲女兒；更有甚者，吉布森的駕駛執照已經過期，且沒有購買保險。

然而，正是如此一位危險人物，警方竟可讓他堂而皇之在街上走動。事實上，在波特蘭市近日的示威衝擊浪潮中，吉布森不止一次跟對家陣營示威者發生肢體衝突，結果終於搞出人命。而吉氏亦被指因向警方開火拒捕，最終結束了自己的生命。

一七年維珍尼亞州夏洛茨維爾市發生種族主義集會流血衝突，特朗普曾指左右兩派「兩邊都有好人」；如今看來，特氏的評價應改為「兩邊都有勇武派」，兩批好鬥分子恰好又在一個極易弄到槍械的國度裏，開戰是早晚的事，這也是為甚麼特氏抗疫無能，把國家搞得一團糟，卻僅憑對暴力擺出強硬姿態，即可拉近跟對手的支持度差距。