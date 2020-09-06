中美之爭起始是貿易，美國首先掀起貿易戰，原因是在現行的自由貿易體系中，美國沒法扭轉對中國的進口依賴、龐大的外貿逆差，以及因此而產生的對中國資金的依賴。貿易戰以非經濟的政治手段干預市場運作，扭曲市場關係。

然而，貿易戰能夠改變局面嗎？實在難之又難。美國對中國的進口依賴，已經積重難返。以二○一八年的統計來看，美國從中國進口佔總進口的百分之二十一點二，與中國有供應鏈關係的亞洲總進口佔近百分之四十五，差不多一半。美國抗拒從中國以及與中國有關的地方進口，可以從哪裏進口來填補呢？

美國對華貿易逆差巨大，二○一八年達四千多億美元，佔了差不多美國總貿易逆差的一半有多。若加上與中國有關的亞洲地方，美國對亞洲逆差達六千多億美元，佔總逆差的七成。

中國是率亞洲對美國在貿易上有壓倒性優勢，即使中國和亞洲對美出口中包含了中國以外，包括美國資本的參與，要推翻這個大局絕對不容易。縱使可以壓迫中國減少出口，也只不過是反中國內地轉移至亞洲其他地方，中國及與中國有關的資本還是佔着最大優勢。一是美國難以減少進口；二是捨亞洲以外，沒法把進口來源轉移，加拿大及墨西哥已不可能再增加對美出口；三是在中國及亞洲的資本不會把生產轉移至美國，為甚麼轉移至美國？成本、技術和市場嗎？三者都比不上亞洲地區，企業怎會違反利潤原則而順從特朗普的政治要求？

美國再工業化困難，用擴大出口來改善貿易赤字亦不可能。美國缺乏工業競爭力，即連戰爭武器亦然，農產品出口正備受俄羅斯、烏克蘭等新興出口國家以及傳統歐、美、澳出口國家的競爭，無法擴張。而能源依賴頁岩油技術而增產，可是成本高昂，對金融依賴過大，出口設施不足，在國際油價低企之下，正陷崩潰之局，美國憑甚麼來增加出口呢？

對華貿易戰爭，正是在市場上沒法競爭而要以政治壓力迫使中國購買美國沒法外銷的產品，不是單為打擊中國，而是沒有出路，惟有求全球最大買家幫忙。在新冠肺炎疫情打擊下，中國不買，美國經濟怎樣復甦？而在美國以無限量發行美元來挽救經濟，中國用正在貶值的美元換取農產品，一是避免擁有的美元貶值，速速套現；二是美國印美元，中國還美元，使美國濫發的美元滯留國內，製造通脹。買了農產品之後，中國還可以減購，美國仍然無法減貿赤。

美國正處於死胡同，沒有出路！