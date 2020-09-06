一個城市的墮落，可以從多方面去感受，民不聊生固然是鐵證，但動物的待遇亦是活生生的證明。內地有城市民眾公然聯群搞活動食狗肉，一直被視為不文明的舉動，某些香港人經常嘲笑內地，以為自己很先進優越，但原來五十步笑一百步，虐貓虐狗虐寵物的例子在香港近年愈來愈多。

最近便有一宗把三十隻寵物掟落街的駭人聽聞案件，十八隻動物血淋淋屍體證據確鑿，但是警察迅速拉人及疑犯自首，律政司竟然放生兩名涉嫌男子不起訴。動物的性命顯然被視作草芥，最近接二連三揭發海上走私寵物，據講是因為寵物主人北上避疫，所以託中介運送貓狗，希望可以團聚，可惜所託非人，竟然安排利用走私船偷運，根本就是拿小動物的生命來冒險。私梟為了逃避追捕，把裝有貓狗的膠籠掟落海，造成十五死，膠籠變了寵物棺材，無情地海葬，令見者淒然落淚。

動物的生命及權益需要被尊重，香港對於動物保護的法例一直大落後，不少市民對動物保護的意識有所提升，但政策卻未見同步。各界包括本報多次建議盡快修改法例，希望給予動物足夠保護及庇護，要求將來立法制訂的《動物福利法》可以提高虐畜刑罰。去年有六千人遊行要求最高刑罰能提升至十年監禁，並指出政府諮詢文件未有提及執法問題，促當局設立動物警察。

可是，政府寧願每年動用十多億元去養壯假難民這個治安毒瘤，對保護動物的態度卻是懶懶閒，雖然已經展開公眾諮詢，但進展緩慢。其實每年漁護署聲稱人道毀滅的動物數以千計，加上部分養動物的市民因為房屋政策被調遷，無法在新居所飼養寵物，估計有高達數千隻動物遭棄養，動物被疏忽照顧或虐待的悲劇不斷上演。政府連市民的飯碗也保不住，貓狗動物只能怨投錯胎到香港，來生不做香港寵物吧！