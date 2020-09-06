美國國防部發表今年的《中國軍力報告》，估計中國的整體軍事力量，指出中國在造船、陸上基地發射的中長程導彈以及防空系統擁有優勢，數量上已超越美國。報告最令西方傳媒注視並廣泛報道的，是中國擁有的核彈頭數目約為二百枚，並指中國銳意發展核彈頭，十年內會增加一倍。

傳媒對有關報告只是簡單轉述，缺乏背景資料，令讀者得出中國一派窮兵黷武的印象。到底這份《中國軍力報告》應如何解讀呢？首先，這是美國國防部的報告，目的並非單純學術分析世界軍事形勢，他們是為了向自己國家的政府和人民解釋世界不同國家的軍力對比，目的在說服政府上級和國會慷慨撥款，讓美國能針對性發展軍備，維持獨霸世界的軍事力量。

例如，在船艦實力對比上，報告的重點是放在數目而非噸位和類型；中、長程導彈是強調數量而避開射程和殺傷力；所謂防空系統也帶混淆，沒有分防空預告系統、攔截系統，也不分地對空導彈、空對空導彈數目，沒有拿中美的戰機數目和性能作比較。舉一個簡單例子，報告強調中國維持全球最大的海軍，但沒有提到中國船艦的噸位和類型，如果中國維持數量最多的是只適宜海岸巡邏的小型艦艇，而非噸位重食水深可作遠洋續航的戰艦，數目就算比美國多幾倍，軍事力量仍然不足以作比較。如果再加上艦隊在全球各大海洋區上如何分配，在全球各國建立用作停泊、維修、保養、人員和物料補給的海軍基地，中國海軍主力放在海岸防衞而非雄霸世界，就更加顯而易見了。到目前為止，我們看不同消息來源的有關中國海軍活動報道，來來去去不出領海附近的東海、黃海、日本海和南海，再稍遠些都是零散航程，怎能與美國的航母編隊縱橫四海比較？

至於說中國核彈頭數目約二百枚，是高估了還是低估了，很難說得清楚。內地官媒總編輯認為美方有意低估，指其他資料來源估計有三百二十枚。我不了解內地網紅指數目低估的原因，按道理，低估中國核彈頭數目對美國國防部沒有好處，不利他們尋求增加撥款。在此之前，不同國家的機構對各國擁有的核彈頭數量言人人殊，一般估計中國核彈頭數量從二百枚到三百二十枚不等，大概與法國差不多，排世界第三、四位，與美國約五千八百枚核彈頭，仍有一大段距離。

所以，美國的報告所謂「中國核彈頭數目十年內會增加一倍」只是危言聳聽，說來只能嚇唬美國民眾，增加他們的危機感。二百枚的一倍也不過是四百枚，只有美國核彈頭數量零頭的一半。