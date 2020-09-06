壹傳媒黎智英涉刑恐東方記者案以無罪告終，激起社會嘩然，各界提出種種質疑並敦促律政司上訴之際，內地官媒早前就漢奸黎涉干犯《港區國安法》發表諷刺漫畫。漫畫中漢奸黎身穿「亂港禍港」上衣，雙手戴上「國安法」手銬，極盡樣衰之能事，並形容「亂港頭目」被捕「大快人心」，「民族敗類必將永遠被牢牢釘在歷史的恥辱柱上」云云。

看在眼裏，總覺得官媒十分「阿Q」。不是嗎？漢奸黎的確因為國安法而被捕，此外還涉及欺詐及多項非法集結等罪名，但一味打口水戰指其是「民族敗類」，「被牢牢釘在歷史恥辱柱上」，到底有甚麼用呢？其順德黎氏鄉親早就恥與為伍，將其踢出族譜，而且嚴格而言，漢奸黎的國籍肯定不是中國，他可能是英國人，也可能是美國人，「民族敗類」是否適用頗堪斟酌；而揚言「為美國而戰」的人是否介意被釘上歷史恥辱柱，也實在令人疑問。

說到底，對付漢奸黎這種敗類，是否釘上歷史恥辱柱還是後話，當務之急是將其起訴，讓其踎監。警方國安處自上月十號殺入壹傳媒大樓搜證，將漢奸黎、其兩個兒子及多名高層拘捕後，案件便一直膠着，漢奸黎等人早前再獲保釋，據悉十二月才需要向警方報到，試問「拘而不控」有何「大快人心」？何況本港司法向來包庇反中亂港集團，「刑不上黎智英」已是不成文規則，即使其國安大案被落案起訴，交到本港法庭審理，誰能保證大漢奸真的能得到應治之罪？誰能保證最後不是又被放生？

單是其刑恐案，法學教授點出五大不合理之處支持上訴，但別說律政司沒有絲毫反應，漢奸黎更繼續大搖大擺話之你。連專家都認為案件有足夠定罪理據，偏偏被判無罪，當知有人恃着外部勢力撐腰而有免死金牌。與其對漢奸黎冷嘲熱諷，大玩精神勝利法，倒不如將他「送中」審理更實際。