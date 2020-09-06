「做漢奸梗好過皇帝，又放生經已係成例……愛港得餐笑，家陣唔多興」，老朽係東網「視頻」忠實粉絲，日前睇「巫迪掃走禍港敗類」，笑中有恨！接着又睇「豪哥」使出渾身解數，力數「做漢奸真正係無畏」！果真係夜未央，北風亂，睇怕都係要自求多福，否則人間已難覓正義，萬葉千聲皆是恨，活在香江，好無奈！

嗱！漢奸黎涉刑恐記者案脫罪，有大狀斥離譜，而民間亦輿情鼎沸，立法會議員炮轟判決不公平，質疑法官處理證人供詞主觀，以及黎背後是否有勢力作其「保護傘」，促請律政司務必就案件上訴，以正視聽。既然司底驊都話「任何人都會犯錯，法官也不例外」，呢單嘢明明有片有相有錄影，咁都獲放生，老朽想唔「歌神」上身都唔得：犯法斷正有得傾，漢奸走狗後台勁！

同文就指出，要收拾漢奸黎此等叛國禍港之首，本港司法係靠唔住，尤其係佢涉及嘅國安大案落入本港法庭審理，結果如何，想也想得到；更何況，有關案件陷入膠着，一味保釋，落案檢控沒有下文，北京為何聽之任之？如果連大漢奸也可放生，愛國到底有何意義？「如果連大漢奸也可放生，愛國到底有何意義？」這真是「大哉問」！

回歸二十三年了，何以人心仍未回歸？呢，依家漢奸黎一再被放生逍遙法外，而受害記者就含冤莫辯，也就難怪有人說「早愛國不如遲愛國，遲愛國不如不愛國」！

當在上者善惡不分，不正如孔子所說「善進，則不善無由入矣；不善進，則善亦無由入矣」？確實如此，如果不善之人得到進用，那麼賢善之人也就沒有辦法進來了！老朽一路哼着「做漢奸梗好過皇帝」，忽然又諗起毛澤東在思考中國革命的戰略問題時問：「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？」敵友不分，人心點回歸吖？豺狼來了有美酒，你話搞唔搞笑！