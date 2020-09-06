世界衞生組織為了讓即將投入生產的新冠肺炎疫苗得以平均化，確保每一個國家均能以低廉價格獲得疫苗應用，與全球疫苗免疫聯盟、流行病防範創新聯盟共同推動國際疫苗開發計劃COVAX，現時超過一百七十個國家和地區參與討論推動，該計劃目的在加速疫苗開發，確保所有國家獲得的疫苗劑量，分配給患病風險最高的人群。

不過美國又搞破壞，表示不會參與世衞牽頭的計劃，原因是該國不希望受到世衞等多邊組織的限制。該決定令美國的專家也嘆一句：「這是一個大注碼的賭博，更是短視的決定。」

現時有超過三十種新冠肺炎疫苗正在研發，部分已進入最後階段試驗，預期兩個月內逐步落實生產。世衞不希望見到疫苗成功開發後出現一窩蜂的搶購，導致有能力的國家高價包攬供應，貧窮國家苦無疫苗應用，所以推動COVAX計劃。中國雖然沒有加入計劃，但世衞認可七款第三期臨床試驗疫苗有四款來自中國，應付內需沒有問題，況且北京強調會與世衞合作，將疫苗作為「公共產品」，優先提供給湄公河流域和非洲國家。

美國為一己之氣，不跟世衞合作而單打獨鬥，更撇開日本、德國以及歐盟，自行在市場上吸納疫苗，遭專家批評是放棄從一批有希望的候選疫苗中獲得劑量的機會，這是一種潛在的風險策略，反問白宮為何不參加有關計劃，令國民有足夠的疫苗抗疫，這次單單為了不支持、不參與世衞的工作，將令美國墮入深淵。

防疫專家指美國的決定，影響世衞期望不囤積、不高價讓疫苗流通，發揮最大的防疫功能，是損人不利己的做法。當世衞以合理價錢為各國訂購基本的疫苗劑量，遇上美國搶購，價錢就會提高，藥商當然先賣給價高者，美國豪花一大筆取得一定數量疫苗，將減少世衞能分配的劑量，受損的就是受疫情困擾的國家。