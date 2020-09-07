正論：疫情未完黑暴再起　執法無力國安空談

就在黎智英涉及的刑事恐嚇案獲放生不久，黑暴又巧合地藉口立法會選舉延期而四出破壞，勢要徹底攬炒，尤其目前疫情仍然反覆，昨日新增新冠肺炎確診個案重見雙位數，香港有如大廈將傾，狂瀾既倒，隨時陸沉。偏偏警方執法有氣無力，軟手軟腳，《港區國安法》由尚方寶劍變成生銹菜刀，國家安全淪為空談，港府廢官猶在自吹「三權分工」，自欺欺人，莫此為甚！

《港區國安法》於六月三十日深夜刊憲生效，至今已逾兩個月，期間雖然沒有大暴亂，但小暴亂仍然層出不窮。有「網民」趁昨天本是立法會選舉投票日發起九龍區大遊行，明言「重燃戰火」、「絕地反擊」，不重現去年聲勢不罷休，結果激起七一以來最大規模暴亂。儘管警方擺出果斷執法的架勢，在油尖旺一帶及早部署，不時截查和驅散人群，包括長毛梁國雄在內的多名社民連成員被帶走；而此前警方國安處更上門拘捕「快必」譚得志，指其發表煽動文字及擺街站言論令人憎惡政府等，可惜都是雷大雨小，有姿勢無實際，暴徒根本未驚過。

可以看見，大量人群湧上街頭，由白天玩到深夜，如喪屍一般高叫「光復香港、時代革命」等港獨口號，「假記者」、「急救員」再次擋在警方面前築成「人鏈保護牆」，有人從高空向警方擲物和堵路，去年一幕幕熟悉的暴力場面重現。大家一定記得，港府在國安法生效後，曾煞有介事地將「光時」口號定性為有港獨及分裂國家含意，叫口號已可能觸犯國安法，但警方一直沒有嚴格執法，任由港獨口號響徹雲霄，僅以違反禁聚令票控，昨日也不例外，頂多有部分暴徒以非法集結被捕，全日僅一人一度被指涉違國安法。

這說明甚麼？說明「禁而不止，則刑罰侮」。港區國安法一直被視為撥亂反正的尚方寶劍，國安公署及國安委相繼成立，警方亦特別設立國安處，看似嚴陣以待，但事實卻是空有國安寶劍而不用，單是黎智英等人在上月涉違反國安法被捕，卻一直獲准保釋，至今未有落案檢控。當局一味小打小鬧，不痛不癢，震懾力不知從何談起，結果再好的法律都成為空文，暴徒驚都未驚過又何足為奇。事實上，別看反中亂港頭面人物在國安法生效後紛紛「收山」，其實反中亂港活動從未停止，不過由明轉暗，他們正在等待時機，只要稍有風吹草動，隨時乘風再起。

說來實在可悲，香港目前仍被疫情陰霾籠罩，經濟蕭條百廢不興，昨日單日新增病例重上雙位數的廿一宗，不知伊於胡底。港人好不容易捱過去年黑暴，不旋踵有疫情來襲，疫情稍稍回落，黑暴伺機又起，循環往復，沒完沒了，這種苦日子還要過多久？市民何時才有正常生活？經濟甚麼時候才有轉機？治亂世不用重典，根本無法控制場面，加上司法一向包庇反中亂港分子，「警察拉人，司法放人」成為常態，攬炒想不一語成讖也難。

最蹊蹺的是，這場七一以來最大規模的暴亂，巧合地在黎智英刑恐案獲放生不久後爆發。正如立法會議員、法學教授和大學學者指出，黎智英涉刑恐東方記者，有圖有片有真相一樣獲判無罪，是否有人因為有外部勢力撐腰而有保護傘，不言自明。既然「刑不上黎智英」，其涉及的國安大案、欺詐案及多宗非法集結案最後結果如何，不能不令人懷疑。這就難怪，有人無罪一身輕，即大言炎炎國安法令香港變得「冰冰冷冷」、「全城噤聲」，黑暴旋即在街頭重現，如果說這一切只是巧合，會否真是太巧合了？

放生黎智英更釋出一個極壞訊息，就是不管涉及的罪行性質多麼嚴重，只要打出反中亂港旗號，司法都會網開一面，如此這般，怎會不壯大暴徒的膽？怎會不變相鼓勵更多年輕人走上不歸路？正如有人質疑，「黑警死全家」這句話本身也有恐嚇成分，卻因為黎智英刑恐罪名不成立，前車可鑑，即使告上法庭也可能無功而還，暴徒有樣學樣，恐嚇警察更肆無忌憚，執法者毫無保障，放軟手腳便是必然結果。

可笑是，港府廢官渾然不將國安法被廢武功當一回事，卻汲汲於「三權分立」還是「三權分工」的無謂爭拗之中，大有「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」之勢，本末倒置，愚不可及。正如本報多次指出，香港從來都是「三權扯皮，聽令外力」，外部勢力固然如入無人之境，三權之中更是司法獨大，不管廢官說多少遍「特區由行政主導」都不過是一廂情願的廢話。

勿謂言之不預，港府繼續對反中亂港勢力姑息縱容，任由司法刀把子掌握在外力手上，放任黎智英之流橫行霸道，香港遲早淪為萬劫不復的廢墟。君不見，持續逾年的黑暴帶來了一條港區國安法和諸多外國制裁，一旦亂局變本加厲，逼得北京再次出招，香港自由進一步收緊，一國兩制的優勢還剩下甚麼，經濟還如何重回正軌，廢官可有想清楚？