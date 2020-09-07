世界視線：總統誠信破產　美媒半斤八両

美國《大西洋》雜誌上周引述消息人士稱，總統特朗普二○一八年訪問法國時，官員曾計劃安排特氏到訪埋葬第一次世界大戰陣亡美軍的埃納馬恩美國陣亡將士公墓，但特氏卻以擔心頭髮遭弄濕為由，拒絕現身，甚至以「失敗者」和「傻子」揶揄陣亡將士。

隨着大選逼近，加上軍人是特朗普的一個大票倉，不由得他不緊張，除了本人矢口否認，並怒斥之為「假新聞」，還出動當日在場的第一夫人梅拉妮亞、國務卿蓬佩奧以及國防部長埃斯珀等出面否認。

更令特朗普百詞莫辯的是，媒體大翻他的舊帳，重提他批評已故共和黨參議員麥凱恩在越戰期間被俘是「失敗者」的言論，由於特氏抨擊麥凱恩之時，正是後者在國會投下反對撤銷奧巴馬醫改的一票，特氏恨之入骨，「失敗者」論鬧得沸沸揚揚，傳媒鋪天蓋地報道，特氏想否認也難，再加上他本人多次以健康理由逃避前往越南戰場的「成功」紀錄，更令他水洗難清。

問題是，特朗普「劣迹斑斑」是一回事，但在訪法期間到底有沒有侮辱陣亡戰士，卻是另一回事。綜合現時媒體提供的資料，只有不具名的「消息人士」。然而，據當日在場的前國家安全顧問博爾頓表示，他並無印象特朗普曾經說過上述的話；又指如果他知道，一定會在他的爆料著作中記上一筆。蓬佩奧和埃斯珀公開為特朗普開脫，固然可以理解為「食君之祿，擔君之憂」，但博爾頓跟特朗普已經徹底鬧翻，連他也說沒有聽過特氏「出言不遜」，那就很能說明問題了。

特朗普不尊重軍人是事實，但自由派媒體對特氏早有既定偏見也是事實。特朗普「失信」，恨惡他的主流傳媒，格調也不見得高到哪裏去。年前廣泛流傳的一張非法移民兒童被關進籠子的照片，讓人對特氏的泯滅人性深惡痛絕，但事後卻證實是奧巴馬時代的照片，然而直至最近民主黨舉行全國大會，前第一夫人米歇爾仍拿此事大肆抨擊特朗普。都說「有甚麼人民就有甚麼政府」，在美國，這一句應改為「有甚麼媒體就有甚麼總統」。