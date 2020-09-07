功夫茶：全民檢測甩轆多　草草收場好鬼𤓓

呢個冇靈魂政府防疫抗疫樣樣慢九拍，第三波疫情肆虐個多月，七月份曾有多日新增確診人數破百，庸官至施施然喺一個月後宣布推出全民自願檢測計劃。全民檢測從傳染病和流行病學角度講，係幫助搵出隱形患者嘅有效方法之一，可惜吖，任何政策落喺庸官手上都只會化神奇為腐朽，永遠沒有好結果，呢個全民檢測一樣搞到一鑊泡咋。

全民檢測既然唔係強制性，港府重申計劃原則係「願檢盡檢」，稍有常識者，都知參與人數並不會有驚喜啦！冇嘢㗎，連專家都態度分歧，質疑成效，有擔心檢查時除罩增播毒風險，有憂洩私隱！連專家都咁多聲氣，市民梗會諗：何必無喇喇，整撻疤！最初食衞局局長陳肇始預計有五百萬人參與計劃，政府其後谷盡吃奶之力，都係叫做有過百萬名市民登記，雖然不至於口水多，冇尿屙，但動用咁多人力物力宣傳，公帑又花費一大筆，成績始終未如理想，都好肉酸啫。

當然啦，庸官冇理由唔賣花讚花香，強調「搵到一個都係好重要」。有幾重要功夫茶就唔知，只知全民檢測未夠一周已經甩轆多多，有重複登記、有被登記、有樣本箱遭擅取、有採樣人員投訴保護袍非醫療用途等等，總之沒有最「呢hea」，只有更「呢hea」。

最失信於民，則無過於港府指每日檢測目標約三十萬個樣本，同現實有巨大落差。嗱，嗰位唔知有好多人要返工堂食嘅陳肇始，終於承認計劃初期嘅檢測進度落後，依家已理順流程，每日至少可檢測十萬個樣本喎。阿姐，三十萬同十萬都差好遠啫，難怪全民檢測推出幾日，都係驗出幾宗確診個案咁大把，成效不似預期，仲畀一班政治醫護質疑冇用添！

庸官跌落地揦番拃沙，只好話化驗室已廿四小時運作，加上再有約百名內地支援隊成員到港協助，相信已追回進度。呢嗱，事實勝於雄辯，有市民檢測五日仍然冇收到通知，致電熱線及到檢測中心查詢，竟被告知搵唔到佢嘅資料。呢位市民任職保安員，佢向本報求助，除咗憂慮唔知有冇受感染，更擔心個人資料遺失被盜用，批評計劃十分混亂。政府未能為市民分憂之餘，更為佢哋製造壓力，成事不足敗事有餘！

冇靈魂政府處事甩轆，咁搞法，計劃再延長多幾日盞出醜多幾日！有專科醫生建議須於一日內得知結果，才能提高截斷傳播鏈能力，其實講乜都假，依家日日仍有源頭不明個案，即係社區仍有隱形傳播鏈，廢官話就話等計劃完結後進行分析，但又戴定頭盔，話再推出普檢機會不大。搞咁大壇嘢卻草草收場，唔通只為做騷？講到尾，咪又係失失慌，害街坊！