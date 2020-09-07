神州觀察：拖欠薪酬挪專款　貧困縣教師遭罪

為實現全民奔小康的偉大目標，內地當局近年不惜巨資用於扶貧，各地貧困縣的「含金量」其實特別高，只要能善加規劃利用，帶領群眾共同前進，恐怕想「掉隊」也難。然而，一些地方政府明顯未將心思用在扶貧上，而是變着法子將群眾驅離奔小康隊伍，又是違規截留挪用扶貧專款，又是藉故拖欠行業薪酬，不知所為何事。

貴州大方縣近日被爆從五年前開始拖欠教師隊伍工資、生活補貼，未按時繳納醫療、失業、養老等五類社會保險及住房公積金，總計近四點八億元人民幣；又利用虛列支出，違規挪用上級撥付的教育專項經費逾三點四億元，致使教師合法權益嚴重受損。調查同時發現，大方縣未有落實義務教育階段教師平均工資水平不低於公務員平均工資水平的要求，且存在巧立名目成立融資平台公司違規吸納資金，變相強制教師存款入股，截留困難學生生活補貼等問題。

事件曝光後迅即引發輿論熱議，網民紛紛質疑作為一個國家級貧困縣，多年來當地教師群體是怎樣捱過來的？被拖欠及挪用的錢款又去了哪裏？更重要的是，在國家扶貧政策的大力支持下，各地貧困縣其實都「不差錢」，且按照道理，愈是深度貧困地區，國家給予的扶貧支援應更充足才是，否則便無法實現最終脫貧，那麼大方縣為何還要如此「不大方」？據指該縣已於一年前脫了貧，那這些遭長年拖欠薪酬的教師們究竟有沒有達到脫貧標準？當地政府是否在玩「假脫貧」遊戲？

事實上，不論是假扶貧、假脫貧也好，截留挪用乃至貪污扶貧款也好，在內地都已不再是甚麼新鮮事，動機、目的亦簡單明瞭，總之都是為一己之私，名利二字。譬如貴州省的貧困地區之多乃人所共知，不少更屬全國深度貧困縣，然而貴州各地濫用扶貧款，大興土木搞形象工程、政績工程等大肆揮霍現象亦很突出，像「山寨紫禁城」、「天下第一水司樓」等醜聞都是出自當地，動輒花費數十億、數百億元，更需以違規融資、舉債方式進行，結果不但國家撥給的扶貧款項未能用得其所，反而連累當地民眾更加貧困，簡直荒唐透頂。

都說再窮不能窮教育，陝西商洛市鎮安縣在這方面就十分「大方」，而且「理念超前」。作為一個深度貧困縣，同樣剛於去年脫貧摘帽，卻捨得耗資逾七億元興建豪華學校，校內更設有大型噴泉、「鯉魚跳龍門」水景、假山瀑布群等景觀；多幢主體建築又採用復古風格而建，蔚為壯觀，不知道的還以為是出自沿海富庶城市手筆，可嘆當地去年全年財政收入不過一億多元，若都這樣瞎折騰，得有多少人繼續掉隊？