美國的絕路是政府與社會一手造成，怨不了別人，要走出絕路也不是不可能，一是把海外的軍隊和基地撤走，大削軍費，有如當年英國在蘇彝士以東地域撤出。美國可以退守門羅主義的南北美洲，軍費減則財赤減少，不用靠借債維生，民生也可以改善。

二是美元貶值，既增加出口競爭力，也抑制進口。同時用下降了的工資來吸引境外投資，推動再工業化。美國地大，資源豐富，只要肯拋掉帝國主義霸權思想，不足十年的調整，當可恢復富強。問題是，美國上下是否願意經歷痛苦調整呢？

美國自上世紀七十年代以來的歷屆政府，都沒有這樣的思想和努力。從老布殊開始，便以戰爭作為解脫困境的方法，而且更助長社會裏的種族主義、軍事冒險主義的因素。在特朗普政府的今天，美國已是空有民主之名，實際卻如羅馬從共和國蛻變為帝國的發展。哪一天美國不是耀武揚威、窮兵黷武呢？或許特朗普不是普選最多票當選，代表不了美國整體；民主黨多了一些虛偽，本質不是同樣以世界主宰者自居嗎？

美國的危機是它沿着現在這條絕路還在走下去。金融化的結果是兩極分化，財富集中於極少數人手裏，以利潤增值為目的，不管社會民生。軍事化或國家安全化不能解決貧窮問題，更催生社會的壓迫與對抗。海外壓迫換不了財富回來，正如伊拉克、利比亞之戰掠奪了當地的石油外匯儲備，卻抵不上戰爭和動亂的長期消耗，也僅助長了軍工企業、僱傭兵企業的利潤，結果是海外軍事支出日大，國內矛盾日甚。

現在美國比一九六八年反越戰時的政治分化更嚴重，反種族主義鬥爭已成星火燎原。若要求鎮壓的特朗普再以普選少數票連任成功，美國不少人再不會如上次那樣，移居加拿大逃避，而會是揭竿而起，內亂是躲不過的。

暴動演變不成革命，美國的警察已半軍事化，還有國民警衞隊、國家安全和國土安全的部隊。美國對外以軍事凌人，在國內也同樣是政府暴力來支撐少數人專政的體制。一旦民主機制處理不了社會不滿與動亂，本土恐怖主義的罪名便會施諸反抗者頭上，屆時「非美」罪名用作對付中國人，以轉移國內政治視線，本土恐怖主義則是鎮壓異己最有效的手段。

美國將變成警察國度，以往的偽裝脫掉。國內外的民眾應可清楚看到戰爭起家的美國本質是怎樣，也怎樣會在今後變成世界破壞和平、打擊發展之源。

中國要作為這樣的美國的對立面。