「一國兩制」安排下，不管香港特區的行政、立法、司法機構是甚麼關係，「分立」也好，「制衡」也好，「配合」也好，都有一個對「中央」和「一國」的態度與關係的問題，這是根本問題。

《港區國安法》未公布前，香港的行政、立法、司法「三權」中人對國家的態度、對中央的態度都很有問題，小焉者不滿和牴觸，大焉者要割裂和抗拒。《港區國安法》公布後，行政長官和一眾問責高官不敢再對中央陽奉陰違，而是要在政治上和中央保持一致，立場上、思想上要有國家意識和維護國家利益，並因此明白香港利益和國家利益的一致性。立法領域也明白了和「一國」、「中央」的關係，明白了甚麼是正確的態度，制訂了對那些「不認一國」、「反對中央」的參選人「設限」和DQ的措施。

《港區國安法》公布後，問題繼續嚴重存在，「春風不度玉門關」的是香港司法領域，是律政司和各級法院，某些人基本上當國安法「冇到」，對「中央」、對「一國」態度基本不變，把自己視為「獨立王國」，甚至要凌駕中央、凌駕一國，為反中亂港和分裂國家、勾結外國勢力撐起保護傘。

最可悲的是，中央也似乎一如既往的拿他們沒有辦法，《港區國安法》的實施有落空之憂。這個後果是極為嚴重和全面性的，會把行政和立法領域的成效毀掉，助長反中亂港氣燄，社會動亂、暴亂還會發生。

為甚麼春風難度玉門關？就因為香港的司法領域是一個「獨立王國」，是「司法獨大」的「獨立王國」。香港行政體系、行政長官、社會公權力、中央管治權對它幾無制衡權力，更遑論監督指導。他們的眼裏是「不需要」有「國家」、有「中央」，是「老子天下第一」的，全世界不知道還有沒有像香港這麼唯我獨尊、威風八面的情況。香港的司法大權掌握在這樣的「獨立王國」手裏，中央不覺得如芒在背嗎？不覺得香港國安有累卵之危嗎？不覺得「一國兩制」遲早會車毀人亡嗎？