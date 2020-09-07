最近關於「三權分立」的爭議鬧得沸沸揚揚，反對派妖言惑眾，港府疲於解釋。其實，香港從來不是三權分立，回歸後不是，回歸前更不是。過去港督大權獨攬，既有權委任行政局及立法局議員，也有權委任法官，其地位明顯凌駕於三權之上，哪有甚麼三權分立？回歸後本是行政主導，只因港府弱勢，壓不住場面，立法和司法喧賓奪主，甚至出現司法獨大，行政反而淪為跛腳鴨，三權分立云乎哉？

早在起草《基本法》時，鄧小平已明確指出，香港的制度不能照搬西方那一套，尤其不能搞三權分立。所以，《基本法》裏面壓根兒沒有三權分立的說法。反對派刻意混淆視線，一直將三權分立掛在嘴邊，而港府過去不但沒有澄清，反而經常跟隨反對派口脗，以致習非成是，愈描愈黑。

香港的問題恰恰就在這裏。明明是行政主導，偏要強調三權分立；本應互相分工、互相制衡，結果變成互相扯皮、互相拆台。立法會固然烏煙瘴氣，成為港府施政最大絆腳石，司法系統更被打造成針插不進、水潑不入的獨立王國。漢奸黎劣迹斑斑，至今依然逍遙法外，不是很不可思議嗎？日前被內地截獲的十二名潛逃人蛇，當中七人是由同一名洋法官批准保釋，不是很奇怪嗎？

司法獨立無疑是一個很神聖的名詞，被置於至高無上地位，但近年種種事實證明，香港法治早已變質變味，司法獨立異化為司法獨大乃至司法獨霸，不但無法彰顯法律公義，反而成為反中亂港勢力保護傘。在此情況下，不管《港區國安法》這把尚方寶劍多麼鋒利，也只能淪為擺設。回歸廿三年，司法大權仍牢牢掌握在洋人及其代理人手上，這才是最不合理的事。若中央真的想為香港撥亂反正，就必須先奪回司法刀把子，以落實真正意義上的司法獨立，否則一味打嘴仗爭論三權分立，根本沒有任何意義。