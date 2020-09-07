特區司法制度，長期備受爭議，這是毫不令人意外，原因是香港回歸，但法律制度仍然是沿用英國殖民地留下來的框架，雖然在之上有《基本法》，但因為這是迷你憲法，所以日常運作上甚少可以引用，只有在重大議題或憲制危機才會提請人大釋法。

司法人員依然是用回以前一套思維及邏輯去對待案件，其實社會不斷演變，舊有的制度會變得落後，一定要與時並進，否則與民情會有差距，與政治發展格格不入，自然會招來種種分歧與風波。特區由上至下都就三權分立、司法獨立，各有各說，滿城風雨，好不熱鬧，連終審法院前常任法官也來加把嘴，批評法院把個人權利凌駕公共利益，破壞法律，造成街頭混亂，更批評兩位後輩高院法官的判決，好像抬高至全國人大位置，並指大律師公會太過政治化，法庭變作政治舞台，司法機構要緊急改革，不能再拖。

法律界以資排輩，這位老前輩的說話自然有分量，平地一聲雷，後輩有沒有即時自我檢討？如果說前輩過時，其實他們自己堅持的所謂法治，是否已落後於整個特區的現況？法律界若然因循，缺乏破舊立新的勇氣，便不要走出來扮甚麼鬥士，說來說去，都是既得利益者，拒絕改變。

事實上，有法律界指出，司法獨立是指法官有獨立的審判權，而不是指司法機構獨立，更加並非司法獨大。像所謂「長洲覆核王」，多年來濫用司法覆核程序意圖干預行政，別有用心，做反對派的爛頭蟀，勞師動眾，利用制度把法庭當成配合他政治騷的角色，用意再明顯不過，但類似鬧劇卻不斷上演，顯然司法部門沒有意識堵截漏洞。

律政司有責任捍衞法治，但歷任司長明顯塞責，現任的鄭若驊更淪為避政司司長。司法改革，要內部牽頭，談何容易，事事要北京動手，高度自治毀在一群沒有靈魂的角色。