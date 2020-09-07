香港近年凝聚的反政府力量，其實不能單純以香港內部的反對派視之，他們的組成非常複雜，我們時常遇到的只是專責街頭暴亂、打砸燒的黑暴前線分子，而他們背後的支持者之中，有大學教授、專業人士、高級管理人員甚至商界中人。有朋友問，這一大批有學識有專業有財富的中產階級，為何會支持社會動亂？難道他們不明白，搞亂香港的社會經濟，他們自己的利益也會受損嗎？

這些中產階級反對派的目標並不單單是要推翻香港特區政府，尋求香港獨立，他們的更大目標是推翻北京政府。他們相信，整體中國社會經濟已陷入紛亂之局，經濟不前，社會矛盾深化，貪污嚴重，大多數人民對中央和地區政府的不滿，已接近爆發邊緣，只要發生一些輕微事件，一經觸發，全國陷入動亂，經濟崩潰，中國共產黨政府便會垮台。不少人把這個中國即將大亂的構想標籤為「支爆論」（即「支那爆炸」），再下一步將會怎樣發展，全中國會否陷入四分五裂之局，大分裂對香港有何影響，是否有利港獨，卻誰也說不清楚，但根據香港反對派的學者和理論家的看法，香港一旦出現亂局，也極可能成為誘發中國大亂的觸發點 ，這才是主張香港「攬炒」的理論根據。

「支爆論」的出處是美籍華裔作家章家敦的「中國崩潰論」。章是美國律師專業人士，曾在中國工作多年，《中國即將崩潰》在○一年出版，他在書中預言中國○五年崩潰，後來修改了他的預言，把崩潰時間推遲到一○年。現在二○年已過了一半，章家敦口中的中國崩潰仍未出現。但不少西方傳媒仍把他當作中國政經權威，間中找他做訪問。

中國經濟發展道路可說是一個謎，誰也沒法說出道理來。有些專家學者總覺得中國經濟發展問題很多，遲早要栽大觔斗，可中國一直沒有栽。中國經濟發展的姿勢不好看，時快時慢，時進時退，時常修改，但總的來說，發展的速度卻比其他國家都快。

其實誰最重視中國當前的發展趨勢？我覺得是美國政府，不然他們不會出動傾國力量，多方面攻擊攔截中國，原因是他們認為中國正在撼動美國經濟領導力的基石。前蘇聯對美國頂多造成軍事威脅，經濟實力比美國差得遠，但現時中國是軍事和經濟雙頭並進。美國政府有官員也曾明確提出，不能讓中國主導機械人、新能源汽車、先進鐵路、航空航天等尖端產業，那是美國未來幾十年重要的就業增長來源，可是美國在這些範疇未能守住中國的進逼。

中美貿易之爭的本質是科技之爭，是主導權之爭，是國運之爭。