香港有沒有三權分立激起爭議，反對派說一直都有，無視港英年代連立法局議員都是由港督委任。以反對派現在的話來說，這是橡皮圖章、舉手機器，但不知何故，他們對這些避而不談，反而回歸後立法會選舉的民主比例大增，卻被他們指為中央操縱選舉、功能組別必須廢除等。最好笑的是，明知立法會選舉乃建制的一部分，這班垃圾政客還是如蟻附羶，單是立法會延任一事，便厚着一張老臉皮賴死唔走。

為反而反、逢中必反、沽名釣譽、見錢眼開，這些都是反對派的天性，市民非常清楚，然而廢官現在所說的「香港沒有三權分立，特區由行政主導」又是否實情呢？答案當然不是！回歸廿三年，三權分立都被港府高官當成金科玉律，開口「司法獨立」，閉口「行政立法互相制衡」，他們自己都受落這一套，現在突然改口，不過是為了配合北大人口徑、配合中央落實全面管治權而已。

事實上，不論是三權分立又好，行政主導也罷，香港根本沒有，而且是從來都沒有！只要看一看每天發生的事，當知行政主導固然是笑話，三權分立亦然，皆因三權之中司法獨大、立法扯皮，行政只能被牽着鼻子走。

君不見，高院說「禁蒙面法」違憲，哪管這是特首行使《緊急法》權力，「禁蒙面法」便即時失效，特首聲都冇得聲；又如司法覆核一招，由港珠澳大橋到政改方案諮詢再到免費電視發牌等等，只要港府政策不合反對派的心意，申請司法覆核必獲法庭批准甚至勝訴，港府如螃蟹被綁無所施其技；更不必說，司法一直偏幫包庇反中亂港人士，僅「刑不上黎智英」已是明證。這哪裏是行政主導？這是司法獨大、立法扯皮！

三權之中，最弱雞就是行政權，港府在立法會要看政客臉色，在司法層面要遵從法庭決定，結果廿三年來港府形同跛腳鴨，特區發展原地踏步，淪為政治城市。