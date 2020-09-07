傳聞印度的達摩祖師遠涉重洋，目的就是要找心不被騙的人，經過尋尋覓覓，在中國只找到一個叫慧可的出家人符合條件，最後祖師便將佛陀心印傳他。這個故事告訴我們，世界上可能超過百分之九十九點九九的人，都是活在騙局之中不能自拔，甚至是不願自拔。

不願自拔的人不少，很多人其實是樂意接受欺騙，你不懂如何騙他，他反而會恨你、排斥你。所以，要在五濁惡世中做一個成功的人，尤其是成功的政治家，就一定要迎合世俗人享受被騙的特質，你只要將騙術運用得神之又神，便能夠立於不敗之地。香港特區的管治班子，就是太不懂行騙之道，所以在輿論戰上，輸得一敗塗地。

能將輿論戰打得出神入化的，首選英、美兩國。英國的最高管治者名為首相，說穿了，其實就是首席行騙大臣；美國的最高管治者名為總統，意思大抵是指他最能總攬、統轄一切的騙人伎倆。

街頭騙子不會告訴你，他正在行騙，高明的政治騙子就更不會，他們會說是在搞形象工程。這類工程搞得好，把你騙得一愣一愣，到頭來你就算連性命也丟掉，臨死前還會翹起拇指盛讚對方。

一場新冠肺炎疫情，英、美領袖就為世人上了一節精彩絕倫的形象工程課。疫情爆發至今，香港染疾而死的有九十多人，網絡上很多評論者歸咎於港府防疫不力，更高呼要特首林鄭月娥償命。但反觀英、美兩國，按人口比率計算，死者是香港的四十至五十倍。依照上述道理，他們的首相、總統豈不是要凌遲處死加滿門抄斬，才能贖其罪愆？

然而英、美領袖依然民望高企，說不定還能連任成功。這個嘛，你只能說他們實在把形象工程玩得出神入化；又或者說，英、美民眾更愛受人所騙吧。