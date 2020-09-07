香港的「三權」究竟有冇「分立」？近日眾聲喧嘩，律政司司長鄭若驊又做鍵盤戰士，喺網誌拾林鄭口水尾，如鸚鵡學舌重複廢噏，指本港政治體制喺行政主導下，行政、立法和司法機構互相制衡。事實上，三權互相扯皮才是真象！政府過去一直都冇澄清，近年司法亂象更是有目共睹，違法佔中和反修例兩場大亂局中，有大量違法者被捕，惟出現「警察拉人，法庭放人」亂象，壹淫媒漢奸黎更多次獲放生，令人質疑佢有保護傘而免受刑責。

三權有冇分立，政府多年來放手不管，在各自解說下，促成港獨勢力抬頭；漢奸黎涉刑恐東方記者案，雖然表證成立，惟黎最終竟脫罪，令人嘩然，有法學教授分析上訴五大理據：控方已完成法律舉證，所有呈堂證據達毫無合理疑點；受害人的證據沒有受到動搖或受損；黎智英本人承認曾用粗言穢語罵記者；精神科醫生證明受害人的精神受到創傷；控方陳詞具法理、事實、證據及法律基礎。

法學專家都說這五大理據有法律基礎支持，只是冇被接納；喺咁嘅情況下，若然法律是公義的，而不是如柏拉圖喺《理想國》中所指「公正即強者的利益，此原則放之四海而皆準」，總不能因漢奸黎係「傳媒大亨」及有保護傘，就有「金剛不壞之身」吧？法學專家指律政司若提出上訴，會有合理上訴成功的機會。

三權是否「分立」，講多無謂，食多會滯！依家司法亂象叢生，再胡扯下去，徒吹皺一池春水！有論者比喻得好：一單案表證成立，涉案者仍可被判無罪，這正如一單手術非常成功，不過病人死咗！看官，世事之荒謬有如此者耶？依家政府急急跑出來澄清「三權從來冇分立」，老朽只能說，講清關係當然對，之不過，不顧條件、不具實力，為了表忠而急於去做，則好事亦會變成壞事！若無視司法獨大及法治亂象，三權從冇分立又如何？