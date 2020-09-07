中國外交部長王毅近日完成中歐建交四十五周年出訪意大利、荷蘭、挪威、法國和德國，先不談訪歐能否達到預期成果，選擇在中美關係緊張和疫情困擾時到訪這五個國家，已帶出另類意義。從外交上看，德法是美國主要盟友，但經濟政策並不一致；意荷與北京友好，疫情下互相緊密扶持；挪威於北歐四國中較為活躍，數年前因頒發諾貝爾和平獎給劉曉波，一度冰封中挪關係，近期挪威主動示好，顯示出訪歐洲並不是無的放矢，是具有針對性的動作。

美國長期以來用軍事震懾世界各國，強要擔當世界警察角色，帶動北約部隊履行所謂和平任務，背棄各國主權的原則，歐盟中以德、法最具影響力，兩國並不希望歐洲受美國絕對影響，近幾年已帶動歐盟有新的思路，特別是在經濟貿易上，期望推動歐洲的經濟新思維，與美國的霸權經濟可謂大有不同，最重要是需要開發新市場。意、荷在歐洲的影響力較德、法為輕，與北京的關係向來要好，亦深明與中國發展經貿關係是不可抗拒的形勢。挪威重返中挪關係的軌道，目的也是發展貿易交往。

國際貿易的基本原則是需求平衡，歐洲各國這麼多年來均致力發展高科技及消費產品，因高成本而無法生產各項生活必需品，反觀中國生產鏈的製成品，不但能應付內需，更能出口到世界各地，補充這些國家生活必需品不足的需求，達致高科技或消費產品出口中國，換來廉宜的生活必需品，各自有利亦令物價穩定。

王毅指強行搞貿易脫鈎違背市場規律，脫離客觀實際，不符各國人民利益，尋求與中國脫鈎，就是與發展機遇脫鈎，與最具活力的大市場脫鈎，中歐應堅守自由貿易，共同維護全球產業鏈與供應鏈穩定，合作則各享其成。當然，這個共享形勢是告訴美國的貿易霸權主義，最終會令國民多花金錢在各項生活必需品上。