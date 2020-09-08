產評：美擬攬炒買時間　經濟變天無得揀

美國全力封殺中國高科技應用企業「龍頭」華為之際，近日又傳出擬將中國重點晶片企業中芯國際納入貿易黑名單，反映愈是中國重點扶持的科技企業，就愈有機會成為制裁對象，毫不鬆手，顯見中美科技戰不但沒有緩和，更在加速白熱化，務求切斷中國自組半導體供應鏈的能力。兩強激戰勢必顛覆全球產業鏈，經濟復甦路必遙。

目前美國正從針對中國的新興科技產業與技術，諸如5G及人工智能，以及針對重點企業如中興及華為這兩途來擊倒中國科技發展。依照這個戰略路線，傳來中芯恐被制裁的消息絕不意外，皆因一旦放生中芯，中國就能加快晶片自給率，屆時莫說打壓不成，中國更會輕易成為科技霸主！有業內專家已指出，只要美國下狠手，中國自製晶片能力就會被延後兩至三年，看來美國總統特朗普就是要「買時間」，寧可短期損失設備訂單，也不可看到中國有半點後勁。

除了千方百計以截斷中國科企供應來阻延科技發展外，美國此招更大的作用在於推動全球供應鏈「去中國化」，一則企業要避免惹來美國制裁，二則可趁勢拉攏別國歸邊。基本上，如今全球廠商都在改變製造及採購方式，反正要準備好不依賴中國，產業鏈就要以區域化取代全球化，初期可能不慣，但兩、三年內總能適應。

面對目前困局，中國要突破美方特意設下的「鴻門宴」殊不容易。誠如華為近日所言，過去在全球化過程中，只做設計，忽略「自製」是敗筆。如今即使中國傾盡一國之力加快晶片研發，也只怕難以滿足當前所需。但有一點可以注意，就是為免再受美國掣肘，未來中國無論是發展5G、機械人、人工智能、自動駕駛等，都會採用自主制式，使用本土研發的軟硬體和作業系統，形成一個世界、兩套標準，未來國與國之間若要發展對方市場，就必須與當地的業界合作，正好呼應「雙循環」精髓。

如是者，全球的價值鏈必然會收縮，皆因無論是產銷規模和協同效益皆難比從前，至於誰是贏家，就要視乎產品的國際化及認受程度。為了適應兩個截然不同的系統和制式，廠商要加大研發投入，亦極有可能要分兩大區域的隊伍來經營。當前全球經濟衰退，被視為由新冠肺炎疫情影響所使然，可事已至此，意味當疫情過去，絕不代表世界能簡單地重返昔日共贏時光，新經濟將以完全不同的模式發展，大家必須盡快調節心態，始能在新環境下突圍。