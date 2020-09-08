正論：金猴奮起千鈞棒　何懼冷箭四面來

冷箭何處來，棘針風騷騷。一宗刑事恐嚇案，因為站在被告席的是壹傳媒黎智英，站在證人席的是東方報業集團記者，東方自此捲入一連串莫須有的是非之中。美資媒體死咬不放，不僅刊出種種針對東方的失實報道，更暗示刑恐案源於兩報競爭，直指黎智英因反中立場才受到政治打壓，卻隻字不提其涉嫌干犯本港刑事法例。是可忍孰不可忍，美媒為漢奸走狗強出頭，東方不以為奇，但種種無中生有的惡意抹黑，東方絕不姑息，絕不忍氣吞聲，勢必奮起千鈞棒，將所有冷箭、暗箭、毒箭統統拿下，討回公道，以正視聽！

外媒一向對香港不懷好意，但攻擊對象都集中在港府及中央，惟自從黎智英涉刑恐東方記者案進入審訊後，一浪又一浪的輿論攻擊便衝着東方而來。打頭陣的是彭博新聞社香港分社，在刑恐案仍未審結、結案陳詞前一日，即急不及待刊出一篇題為「中方打擊黎智英」的文章，不但談及相關案件，而且內容多次刻意點名提及東方和《蘋果日報》為多年競爭對手，動機惹人猜疑。東方行得正、企得正，已就有關報道逐點駁斥；反觀彭博對東方提出的七項質詢均拒絕回應，誰人光明磊落，誰人態度閃縮，讀者自有公論。

本以為事件告一段落，詎料彭博之後輪到另一美媒CNN（有線電視新聞網絡）登場。本月五日刊出一篇題為「兩名鴉片逃犯經銷商，一個傳媒大人物及宣稱鐵證如山的影片：香港報業世仇故事」的報道，語不驚人勢不休，而且內容與事實完全不符，名副其實乃自行創作的「故事」，擺明為了「搶眼球」及為了幫漢奸走狗開脫。有關報道連誰是《東方日報》創辦人也搞錯，已知其可信性是零；報道又將一些道聽途說、網絡上的誹謗性貼文當成真有其事，重複渲染，更令人質疑其新聞操守。

事實上，惡意中傷東方的貼文多年來在網絡上不斷出現及轉載，嚴重損害東方聲譽，背後為有組織抹黑，東方早已循法律途徑討回公道，本港法院裁定貼文內容屬於誹謗和違法，相關的網站和網民亦已登報道歉。想不到一個在國際上赫赫有名的新聞媒體，居然會引用類似內容來攻擊香港一個傳媒機構，可謂咄咄怪事。如果外媒真的高舉新聞自由大棒，真的有新聞專業操守，敢問他們對於壹傳媒及蘋果日報在香港率先引入「狗仔隊文化」，無所不用其極地揭人私隱有甚麼看法？東方高層過去也遭受壹傳媒記者追蹤採訪，高層出入被偷拍，現在外媒卻反指東方派記者日夜追訪黎智英，不是五十步笑百步嗎？只許黎智英粗口鬧記者，不許記者正常採訪，這是甚麼新聞自由和普世價值？

必須強調，東方日報是由馬惜珍先生在一九六九年一月十四日創立，報道中所指的馬惜如先生從無參與；東方於一九八七年在港上市，歷年經過官方核數，至今連續四十四年全港銷量第一。東方為民喉舌，如實報道，努力採訪，讀者眼睛雪亮，真金白銀支持，才有數十年銷量不敗的佳績，正是真金不怕洪爐火，絕非如報道所指，蘋果創立後搶去東方銷量，兩報陷入競爭。壹傳媒年年虧損，一年蝕逾四億元，五年累蝕逾十九億元，跟東方根本無法相提並論，所謂兩報競爭，不過是外行人想當然，為漢奸走狗抬高身價，也為黎智英涉及的刑恐案轉移焦點罷了。

至於報道提及上世紀七十年代的「涉嫌偷運鴉片入口」、「潛逃至台灣」、「被香港政府通緝」等，絕非事實，全屬捏造，有誹謗之嫌，東方保留追究權利。事實勝於雄辯，東方絕對不容被扭曲抹黑，有關報道內容與前述的誹謗性貼文類似，東方早已多次澄清，現在再講一次，馬惜珍先生是受當時廉署人員所託，游說其身處台灣的胞兄馬惜如回港指證貪污警察，並獲承諾其胞兄回港作證一定不會被檢控。馬惜珍先生兩度赴台向胞兄轉達廉署建議，惟遭胞兄拒絕，詎料回港未幾即遭警方檢控，被加為一宗案件的第九被告，也是案中最後一名被告。不僅被捕時間比前八名被告遲很多，該案亦缺乏足夠人證物證。僅憑污點證人而作出指控，是否牽涉政治檢控和警廉角力，大家可自行判斷。

最終，案中八名被告有七人被判無罪，馬惜珍先生亦沒有被定罪，反而於二○○五年十月二十六日，時任刑事檢控專員分別致函及通知馬惜珍先生，承認基於當年檢控證據不足，即使馬惜珍先生出庭應訊亦不夠證據作出檢控；律政司於二○一四年四月十四日更指明馬惜珍先生將會無罪釋放。抗爭三十七年，終於證明案件為冤案，馬惜珍先生為清白，有關報道卻刻意不表，反而散播不實訊息，企圖令東方創辦人聲譽蒙污，司馬昭之心，路人皆見。敢問一聲，你們到底有甚麼證據？可否提出來？

外媒對東方的攻擊豈止於此，簡直到了鋪天蓋地、聳人聽聞的地步，歸根結柢，最後都指向黎智英涉及的刑恐東方記者案，東拉西扯，無中生有，無非為了替黎智英護航，令外界相信這宗案件是「政治打壓」，是源於黎智英的反中立場，也源於蘋果與東方的競爭。正如有學者指出，黎智英曾揚言「為美國而戰」，與美國關係千絲萬縷，美媒亦頻頻訪問黎智英，內容獨沽一味對黎智英大肆吹捧。適逢刑恐案為黎智英生平第一次被告上法庭，有人可能視之為奇恥大辱，東方記者身為證人及受害者，東方報業集團當然成為某些人的眼中釘、肉中刺。

何況東方一向堅持正義，敢於拆穿漢奸走狗的陰謀詭計，有些人老羞成怒，對東方百般針對自是不足為奇。香港是法治之區，黎智英涉及的案件均源於觸犯本港法律，包括國安大案、欺詐案及多項非法集結，難道這些都跟兩報競爭有關？這顯然是有人視法治如無物、一再以身試法的結果。外媒與其說成是「政治打壓」，不如坦承是出於政治目的而對黎智英作出包庇。

毛澤東詩云：「一從大地起風雷，便有精生白骨堆。僧是愚氓猶可訓，妖為鬼蜮必成災。金猴奮起千鈞棒，玉宇澄清萬里埃。今日歡呼孫大聖，只緣妖霧又重來。」對照今日東方面對排山倒海的是是非非、風風雨雨、惡意中傷，這首詩依然有強烈的現實意義。

然而，東方報業集團為了追求公義，不管某些人或勢力的後台多麼強硬，不管討公道的過程多麼艱難，都必定據理力爭，絕不退縮。尤其涉及集團創辦人的聲譽，更是不容半點含糊。如果有人以為在外部勢力的卵翼之下就能橫行霸道、將黑說成白；如果有人以為躲在外部勢力背後就能放冷箭、放暗箭、放毒箭；如果有人以為這樣就能打擊東方，現在東方嚴正告知：陰謀詭計絕對不會得逞！真相絕對不容歪曲！