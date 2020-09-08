功夫茶：競爭力江河日下　香港衰開有條路

曾幾何時，香港長時間處於全國城市「一哥」嘅地位，之不過，好多嘢不進則退！香港經濟結構偏向單一，不是炒樓就係炒股；同時側重旅遊、酒店及餐飲零售等服務性行業，呢種經濟結構類型，容易被市場同類競爭者追趕，亦因為「側埋一邊」，容易受到突如其來嘅衝擊而霎時被打沉！

香港面對反修例黑暴和疫情雙重夾擊，經濟蕭條百業凋敝，加上冇靈魂政府執法無力，社會動盪不安，依家講乜嘢排名、乜嘢競爭力，梗係好似尿泡湯醃鹹菜──不是滋味喇！嗱，內地日前發表《機遇之城2020》嘅城市發展報告，顯示北京、上海、廣州、深圳已成內地嘅「超一線」城市，香港喺報告涵蓋嘅四十二個城市中排第九咋。

哈，阿Q啲睇，如果根據國人最鍾意乜都湊夠「十大」，甚麼「十大美景」、「十大富豪」、「十大美人」之類，香港衰衰哋都排第九喎，即係「十大」有份，未算係玉皇大帝第九個孫──「玉九孫」！

報告指北京作為中國最具代表性嘅世界級城市，近年取得多方面均衡發展和提升，不過，功夫茶就記得有一年水浸，京城變成澤國，「陸上行舟」奇景歷歷在目，而且空氣長期霧霾，好影響市民健康，可見「首善之都」值得改善之處仍多也！有學者都認為「城市競爭力」只宜參考不宜盡信，功夫茶覺得都有道理。

呢份報告其中一個關注焦點，係從醫療衞生、城市生產安全、自然災害、公共安全等角度衡量城市嘅韌性。這項排名前五名分別係香港、上海、澳門、廣州和天津。講真，香港面對黑暴及疫情，港府嘅危機處理實在不敢恭維，點睇都冇可能排第一囉。淨係第三波疫情搞極搞唔掂，全民檢測甩轆多多，疫情彈上彈落黑暴又起，政府無能已係不爭嘅事實！剛過去嘅周日，大批暴徒藉重啟立法會選舉投票，由朝亂到晚，反轉油尖旺。阿哥，《港區國安法》一直被視為撥亂反正嘅尚方寶劍，可惜無能政府手執寶劍而不用，淪為擺設，香港亂成一鍋粥，仲學咩人講城市韌性吖！

治亂世不用重典，社會動亂沒完沒了，還有甚麼營商環境？還奢談甚麼「公共安全」？至於說香港嘅法治係「核心價值」，咪玩喇！司法一向包庇反中亂港分子，甚且成為其保護傘，試問司法獨大，又如何彰顯法律公義？單是漢奸黎等人於上月涉違反國安法被捕，卻一味獲准保釋至今未落案檢控，國安法未能殺雞儆猴，黑暴又怎可能會收斂？政府止暴制亂無能，防疫抗疫無計，預示香港未來競爭力排名沒有最低、只有更低！咁搞法，仲講乜「機遇之城」吖？香港「天火焚城」就有！