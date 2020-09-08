世界視線：印度經濟雪崩　眾生望梅止渴

印度莫迪政府近期再多政治圖謀，也離不開一個基本事實，就是它的經濟已發生大雪崩。就在中印再度爆發邊境衝突前夕，印度第一季度的國內生產總值（GDP），比去年同期暴跌了近兩成四。當局強作鎮定，宣稱隨着新冠肺炎疫情封閉措施放緩，經濟將在第三季開始反彈，一切皆在掌握中。

政府的「樂觀」雖然可以暫收望梅止渴之效，但現實卻是嚴峻的：哪怕是第三季如願反彈，印度全年經濟平均增長亦會下跌百分之六點四，與往年百分之六到七的增長形成強烈對比。經濟雪崩直接危及莫迪政府存亡，因此將在極大程度上左右他在未來一段時間的內政外交。

例如在內政方面，新德里將被迫頂住新冠肺炎疫情的公共衞生壓力，強行恢復經濟活動以刺激增長。為控制疫情，印度四月實施封閉措施，此後逐步開放，但市場供應鏈仍未完全恢復，尤其是商業投資信心受重挫。然而，強行開放又將令莫迪陷入新的困境。

一方面，印度目前非但未能控制疫情，自上月底更以每日新增八萬宗以上新症的速度，成為疫情重災國；另一方面，政府目前似乎亦無力採取有效的財政等措施，刺激經濟活力及協助國民脫困。如果在全國復市後，市場無法靠自身力量復甦，反而迎來更嚴重的疫情，那麼印度國內的民怨恐怕就會大爆發。

莫迪政府就是在這般惡劣的國內狀況下，再一次對中國發起了「先發制人」的邊境佔領行動。從表面上看，在對華領土糾紛中取得一次勝利，固然可以轉移國內對經濟狀況的不滿，然而，新德里顯然還有更現實的盤算。就在中印爆發邊境衝突之時，美印兩國舉行了戰略夥伴論壇對話。印度財政部長西塔拉曼在會上公開呼籲，歡迎美國公司前來投資。她更透露，今年已吸引了兩百億美元美資。

印度近來已經禁售了一百多個中國手機應用程式（APPS），以便為美國軟件商打開大門，中國對印度投資因此必將快速萎縮，如果莫迪寄望的大筆美國資金無法及時來到，第三季度重振GDP就會淪為空談，民眾將要迎來經濟的寒冬。